Помогают ли собачатина и полынь при пневмонии и КОВИД? - рецепты доктора Марипова из Нооката

00:29 17.07.2020

Особый акцент: помогают ли собачатина и полынь при пневмонии



Директор Ноокатской территориальной больницы Ошской области Асамидин Марипов рассказал о своей работе по лечению от коронавирусной инфекции.



В программе "Особый акцент" на радио Sputnik Кыргызстан он сообщил, что врачи в клинике стали применять БИПАП-терапию при лечении пациентов с коронавирусом.



"Сейчас увеличивается число пациентов с пневмонией, и среди них очень много тяжелых. Ранее, чтобы облегчить дыхание больных, мы стали использовать жидкий кислород, а теперь еще и БИПАП-аппараты. Принцип основан на том, что воздух при вдохе подается в легкие под давлением, что помогает пациенту. При выдохе, наоборот, давление падает и легкие больного хорошо очищаются от углекислого газа", - сказал Марипов.

По его словам, на днях приезжали люди и забрали плазму в Ош для переливания больным.



"Хочу сказать всем - и здоровым, и больным. Очень большую роль в течении болезни играют питание и образ жизни. У людей активных коронавирусная инфекция протекает почти бессимптомно. Фастфуды, сидячий образ жизни и прочее, наоборот, снижают сопротивляемость организма", - пояснил врач.

Поможет ли больным пневмонией плазма переболевших COVID



Он подчеркнул, что сейчас люди для поднятия иммунитета стали применять народные средства - пить настойки из полыни, овса и есть супы из собачатины или барсучий жир.



"По травам могу сказать, что очень хорошо описано их действие в трудах академика Алтымышева, поэтому, если правильно их применять, польза конечно будет. Жир барсука, свиньи или собаки издревле считается лечебным, но тут надо принимать во внимание состояние здоровья пациента. Если одним это действительно может помочь, то больным с гипертонией или заболеваниями желудочно-кишечного тракта будет тяжело. Поэтому всегда нужно консультироваться с врачом", - сказал Марипов.

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