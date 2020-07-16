Египту грозит противостояние на двух фронтах, - Д.Моисеев

00:40 17.07.2020

Обострился спор Каира и Аддис-Абебы по поводу использования водных ресурсов Нила



Данила Моисеев

16.07.2020



Министр водных ресурсов Эфиопии Селеши Бекеле заявил, что водохранилище ГЭС "Хидасэ" ("Великое возрождение"), сооруженной на реке Голубой Нил, притоке Нила, начало заполняться. Он объяснил, что это произошло из-за сезона дождей. Впрочем, в Египте подозревают, что Эфиопия просто-напросто начала несанкционированный отбор воды, грубейшим образом нарушив условия двусторонних переговоров. Если эта версия верна, то страны могут оказаться на грани военного конфликта.



Уже много лет Египет, Судан и Эфиопия не могут договориться о распределении ресурсов Голубого Нила. Гигантская ГЭС "Хидасэ" может обеспечить благосостояние эфиопов, однако лишить воды северных соседей. Антагонистические интересы делают переговоры между тремя странами особенно трудными, что не исключает сценарий военного разрешения конфликта. В конце июня Бекеле обещал, что сумеет договориться с египтянами и суданцами о распределении водных ресурсов, однако прошедшие в понедельник переговоры успехом не увенчались. Согласно заключенной в 2015 году, во время строительства ГЭС "Хидасэ", Декларации о принципах эфиопы не имеют права заполнять водохранилище до достижения компромисса.



Хотя основания для взаимных обвинений есть, обе стороны тщательно выбирают выражения. Ввязываться в военный конфликт невыгодно ни Каиру, ни Аддис-Абебе. Египет стоит на грани открытого вступления в гражданскую войну в Ливии. Он решил оказать прямую дипломатическую и военную поддержку Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. А Эфиопию раздирают этнические противоречия. Здесь не утихают волнения с участием оромо – одной из крупнейших национальностей страны.



Строительство ГЭС "Хидасэ" обошлось Эфиопии в гигантскую для нее сумму – 4,8 млрд долл. По своей мощности она сопоставима с Саяно-Шушенской ГЭС и превосходит более чем в три раза самую лучшую из работающих в Африке ГЭС "Кахора-Басса", принадлежащую Мозамбику. И хотя до масштаба китайских гигантов эфиопское детище итальянской промышленной группы Webuild SpA все же не дотягивает, но лишить драгоценной воды египетское и суданское сельское хозяйство оно способно, учитывая то, что 85–90% стока Нила идет из Эфиопии.



У этой страны и Египта исторически отношения сложные. Во время гражданской войны в Эфиопии Каир поддерживал мусульман Эритреи. Они в конечном счете добились независимости. Газета Independent считает, что конфликт из-за воды все же может дойти до войны. У Египта остается все меньше и меньше пространства для дипломатического маневра, так как его предложения по использованию ресурсов Голубого Нила отвергнуты Эфиопией. Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси говорит о способности защитить национальные интересы страны. Но если он не сможет это сделать, будет нанесен удар по его репутации. И Египет, и Судан, и Эфиопия настаивают на том, чтобы ресурсы Нила использовались только на их условиях. "Ситуация с плотиной сложная и трудноразрешимая, потому что, по сути, речь идет о "нулевой сумме": благо одной стороны неизбежно приводит к потерям для другой. Чем больше водных ресурсов у одних, тем меньше их у других. Все довольными не смогут быть точно, поэтому переговоры и идут так тяжело. А к компромиссу прийти необходимо", – сказал "НГ" заместитель директора Института Африки РАН Леонид Фитуни. Эксперт считает, что для внешних игроков подобное положение дел выгодно. "Эфиопия может стать своеобразной "витриной" для Запада, который пытается показать, чего можно добиться демократическими преобразованиями. Но на практике заинтересованным странам выгоднее держать ситуацию в подвешенном состоянии и пугать Эфиопию и Египет друг другом", – рассуждает Фитуни. В конфликт между двумя африканскими странами могут быть вовлечены другие государства, но вряд ли в нем будет участвовать Россия. Во времена СССР Москва поддерживала Эфиопию, а вот с Египтом отношения развивались по-разному. Теперь РФ является торговым партнером Египта и одним из ведущих поставщиков зерна в эту страну. При этом как Каир, так и Аддис-Абеба поддерживают хорошие отношения с США.