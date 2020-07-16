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CША и Китай тянут АСЕАН в разные стороны, - В.Скосырев
00:59 17.07.2020

Вашингтон будет противодействовать экспансии Пекина в Южно-Китайском море

Владимир Скосырев
16.07.2020

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна с победой на парламентских выборах. На первый взгляд это не больше чем дипломатический реверанс. Но во время телефонного разговора лидер Китая подчеркнул, что Пекин будет сотрудничать с Сингапуром, чтобы преодолеть "беспорядки" и защитить стабильность в регионе. Эксперты считают это прозрачным намеком партнеру не поддерживать Вашингтон после того, как он официально объявил о несогласии с претензиями Пекина на акваторию Южно-Китайского моря. Сингапур, как и другие члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), подвергается нажиму обеих держав.

Ли Сяньлун китаец по национальности. Он великолепно владеет путунхуа – официальным китайским языком, принятым в Сингапуре, на Тайване и в КНР. Так что толмач двум собеседникам не потребовался. Вопрос в том, как толковать слова главы КНР о "беспорядках", или в другой интерпретации "отвлекающих моментах", которые мешают региональной стабильности.

Разгадать загадку постарался Дайлан Ло, доцент Наньянского технологического университета в Сингапуре. Под "беспорядками", или "отвлекающими моментами", имеется в виду растущая напряженность в Южно-Китайском море между США и КНР. Проблема не новая. Но госсекретарь США Майкл Помпео сделал заявление, которое свидетельствует об ужесточении американской политики. Он пообещал поддерживать те страны, которые защищают свои права на природные богатства Южно-Китайского моря от посягательств со стороны Китая. Что может вылиться в вооруженный конфликт.

Доцент Ло и его коллеги в экспертном сообществе полагают, что премьер Сингапура, как и другие лидеры АСЕАН, постараются увернуться от прямого ответа, не займут открыто ни сторону Китая, ни сторону США. Но придерживаться нейтральной линии им будет нелегко. Возьмем хотя бы того же Ли Сяньлуна. Старший сын Ли Куан Ю, знаменитого творца сингапурского экономического чуда, он получил дипломы Кембриджского, затем Гарвардского университетов, прошел курс военного обучения в США, прежде чем вернулся в родную страну и сделал политическую карьеру в партии "Народное действие", основанной отцом.

Ли в силу семейных традиций полученного на Западе образования никогда не горел желанием теснее сблизиться с Китаем. Наоборот, он всегда говорил о сильных связях в области обороны с США. Америка поставляет Сингапуру современные виды вооружений, военнослужащие двух стран проводят совместные учения. Американские фирмы делают в Сингапуре больше капиталовложений, чем компании любой другой страны.

А Китай, как говорит премьер, – главный торговый партнер его страны. Несмотря на предупреждения со стороны Пекина, Сингапур, как полагает Дрю Томсон, бывший чиновник Пентагона, ответственный за отношения с Китаем и Тайванем, сохранит "лояльность" к США. Китай, утверждает Томсон, своими туманными заявлениями хочет посеять страх у малых государств региона, если они откажутся следовать в фарватере Пекина.

В руках Пекина много инструментов. Например, в 2016 году армия Сингапура проводила регулярные тренировки на Тайване. После окончания учений девять сингапурских бронемашин были отправлены морем домой. Перевозчик сделал остановку в Гонконге. И там китайские власти машины конфисковали. Это было сигналом в адрес Сингапура: лучше вам не проводить учения на Тайване. Сингапур, по мнению Томсона, не поддастся нажиму и сохранит прежнюю позицию.

Чэн Хен Чи, бывший посол Сингапура в США, признает, что мало кто предвидел нынешнюю степень обострения американо-китайского соперничества. "Мы никогда не испытывали такого перетягивания каната со стороны двух держав. Южно-Китайское море превратилось в поле "большой игры", наподобие той, что велась между Британией и Россией в Центральной Азии в конце XIX века. Сингапур не будет выбирать, как невеста, подходящего жениха. Но некоторым другим странам АСЕАН придется индивидуально решать, к какой присоединиться колонне".

Источник - ng.ru
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