Армения потеряла убитыми не 4, а около 100 бойцов, - МО Азербайджана

08:38 17.07.2020

Минобороны Азербайджана: ВС Армении потеряли около ста военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В СМИ Азербайджана со ссылкой на Следственный комитет Армении была распространена информация о том, что армянская сторона потеряла четырех военнослужащих убитыми и 36 ранеными в ходе недавних боевых действий.



Как сообщает Trend со ссылкой министерство обороны, эта новость является полностью ложной и не отражает реальности.



"Вооруженные силы Армении потеряли около ста военнослужащих убитыми и ранеными в результате боев в направлении Товузского района. Как и всегда, Армения изо всех сил старается скрыть свои военные потери от общественности. Но через некоторое время правда выйдет наружу и они будут вынуждены признать потери.



Поэтому мы призываем азербайджанские СМИ не тиражировать ложную информацию, распространяемую армянскими СМИ, и разоблачать дезинформацию противника", - говорится в сообщении минобороны.