Индия покупает "МиГи" и "Су" для противостояния Пекину, - "НГ"

11:07 17.07.2020 Нью-Дели покупает "МиГи" и "Су" для противостояния Пекину



Столкновения на китайско-индийской границе стимулировали приобретение российского оружия



Об авторе: Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.

16.07.2020



Истребители Су-30МКИ создавались специально для Нью-Дели, поэтому максимально учитывают требования индийских ВВС.

Совет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council, DAC) военного ведомства Индии одобрил выделение 5,55 млрд долл. на реализацию различных проектов, включая приобретение в России 12 технологических комплектов для сборки истребителей Су-30МКИ и 21 полностью готовых МиГ-29. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны, опубликованном 2 июля на сайте правительственной информации. В качестве причины для укрепления Вооруженных сил республики документ указывает на необходимость защиты государственной границы (намек на июньские события в районе Ладакх), а также претворение в жизнь указания премьер-министра страны Нарендры Моди по максимальному задействованию местных ресурсов.



Львиная доля выделяемых средств – 4,44 млрд долл. – отводится на закупки у индийских компаний. Помимо упомянутых выше "сушек", что собираются на мощностях корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL), деньги, в частности, пойдут на приобретение реактивных снарядов для систем залпового огня Pinaka (основой для разработки которых послужил БМ-21 "Град"), управляемых ракет Astra класса "воздух–воздух" и крылатых ракет Nirbhay большой дальности полета. Кроме того, на них проведут модернизацию парка боевых машин пехоты БМП-2 и пополнение запасов защищенных армейских средств радиосвязи.



Отмечается, что практическая реализация большого числа проектов силами местной промышленности стала возможной благодаря освоению иностранных технологий, получаемых по офсету. Закупки соответствующей продукции составят более 2,9 млрд долл. Они передаются крупными мировыми производителями по соответствующим соглашениям с Организацией оборонных исследований и разработок (Defence Research and development Organization, DRDO) входящей в систему Министерства обороны.



Заседание совета DAC прошло под председательством главы военного ведомства Раджнатха Сингха. На нем с удовлетворением отмечалось, что по ряду выпущенных местной промышленностью образцов вооружения и военной техники ее доля в общих затратах достигает 80%. Производство ряда систем, например РСЗО Pinaka, поставлено на поток и ведется для оснащения вновь сформированных полков в дополнение к уже оснащенным этим видом оружия. С другой стороны, новая ракетная техника, например Nirbhay, все еще проходит различные этапы испытаний и запуска в серию. "Добавление к существующему арсеналу ракет, создаваемых по программе Long Range Land Attack Missile Systems ("Ударные ракетные системы большой дальности") и рассчитанных на максимальную дальность пуска порядка 1000 км, нарастит ударный потенциал военно-морских и военно-воздушных сил", – отмечается в пресс-релизе.



Авторы документа пояснили решение о закупке дополнительного числа самолетов марок "МиГ" и "Сухой" необходимостью удовлетворения "давно назревшей потребности ВВС по увеличению количества боеготовых эскадрилий". "Тогда как расширение парка МиГ-29 путем поставок из России вместе с модернизацией оценивается суммой порядка 980 млн долл., вышеупомянутые 12 самолетов Су-30МКИ будут закупаться у Hindustan Aeronautics Limited (HAL) на общую сумму около 1,35 млрд долл.", – говорится в пресс-релизе.



Если стоимость одной новой "сушки" можно получить нехитрыми вычислениями (112,5 млн долл. за самолет), подобные подсчеты к "МиГу" не применимы. Ведь помимо приобретения у России вышеназванного числа крылатых машин, отпущенные на данный проект деньги также пойдут на модернизацию 59 самолетов данного типа, уже находящихся у индийских военных. Подробности не сообщаются, но логично предположить, что "МиГи" получат новый комплекс бортового оборудования, о разработке которого говорилось на авиасалоне "МАКС-2019".



Самолеты марки "МиГ"



Местные СМИ широко обсуждают решения от 2 июля в контексте текущего состояния ВВС Индии. По их данным, в арсенале насчитывается 66 МиГ-29, включая 11 заводского стандарта (вариант 9–12) и 55 доработанных в вариант UPG, внешне отличающийся увеличенным гаргротом с установленным в нем дополнительным топливным баком.



Исторически Индия стала первой страной за пределами "социалистического лагеря", получившей советские истребители четвертого поколения – 50 машин в 1986 году. Они продолжают эксплуатироваться в эскадрильях "Первые сверхзвуковые" (№ 28) и "Стрелки" (№ 47). Через три года пришла вторая партия из 20 машин, и была сформирована третья эскадрилья – "Трезубцы" (№ 223). Затем в 1994–1995 годах Индия закупила еще десяток, как тогда говорилось, для восполнения потерь. Позднее выяснилось, что фактически это позволило выделить еще один (третий) аэродром в качестве пункта базирования, хотя формально находящиеся там самолеты числятся за 28-й эскадрильей, размещенной в ином месте.



В 2008 году РСК "МиГ" получил контракт на модернизацию 63 одноместных самолетов в вариант, обозначаемый индийцами как МиГ-29 UPG. По большинству параметров он близок к МиГ-29СМТ, но вместо устаревшей радиолокационной станции Н-019М "Топаз" оснащается более современной Н-010 "Жук". Переоборудование в этот вариант на территории авиазаводов в Москве и Луховицах прошли лишь считаные единицы. Сначала они использовались для проведения испытаний, а затем – в качестве образцов для индийских специалистов. Основной объем работ по программе модернизации самолетов строя в UPG поручили одному из авиаремонтных заводов ВВС Индии.



Начиная с 1966 года Индия получила от Советского Союза и собрала по лицензии свыше тысячи МиГ-21 различных модификаций. Сегодня в строю остаются лишь 132 самолета, в том числе 112 МиГ-21бис в модернизированном варианте Bison с современной БРЛС "Копье" и новыми ракетами. Одно время рассматривался вопрос о сходной доработке пары десятков МиГ-21МФ, но от нее отказались.



До недавнего времени в составе ВВС Индии присутствовала третья модель разработки ОКБ им. А.И. Микояна – истребитель-бомбардировщик МиГ-27. Однако в декабре прошлого года имевшиеся на тот момент 43 машины (из 165 самолетов МиГ-27МЛ, поставленных из России и собранных на мощностях корпорации HAL) списали, вместе с расформированием "Скорпионов" – последней эскадрильи на данном типе.



Ниже нормы



Отказ от дальнейшей эксплуатации МиГ-27МЛ вылился в уменьшение числа боеготовых эскадрилий ВВС на боевой реактивной авиатехнике до 33, по состоянию на январь 2020 года. Это значительно ниже утвержденного высшим политическим руководством уровня – 42. Словом, состояние военной авиации далеко не соответствует декларируемым потребностям.



Одной из причин недостачи авиатехники – высокая аварийность. Так, например, только в период с 2001 по 2019 год разбилось 13 МиГ-27МЛ. Местные СМИ приводили и другую цифру – в течение пяти лет (2015–2019) ВВС потеряли в авариях и катастрофах 26 истребителей всех типов. Это много, особенно если принять во внимание темпы закупки новой авиатехники. Руководству военного ведомства приходится идти на расформирование отдельных эскадрилий, с тем чтобы распределить их технику в частях, сохраняющих боеспособность.



Согласно данным местных СМИ, по состоянию на начало текущего года в составе ВВС Индии имелось следующее число эскадрилий на сверхзвуковых самолетах европейской сборки: три на "Мираж 2000" (41 машина) и шесть на "Ягуарах" (91). Кроме того, в стадии формирования находились еще две, на истребителях "Рафаль", заказанных в количестве 36 штук по контракту на 7,8 млрд евро (пока получено всего несколько экземпляров). Центр подготовки летчиков на аэродроме Бидар в штате Карнатака обладает достаточным числом дозвуковых учебно-боевых самолетов "Хок" варианта Mk.132 чтобы в случае необходимости сформировать пару эскадрилий легких штурмовиков.



На самолетах местной разработки и производства LCA Tejas летает одна полностью укомплектованная эскадрилья № 45. Она располагает 16 машинами, собранными в рамках первого заказа ВВС на серийные образцы. Вторая эскадрилья (№ 18) основана 28 мая с.г., она пока располагает небольшим числом самолетов второй партии, ожидая следующие поставки. К настоящему времени промышленностью собрано 33 "теджаса", включая опытные образцы, и ведется работа по выполнению второго заказа на 40 самолетов. Попутно заметим, что в рамках июльских решений Минобороны приобретает 248 ракет класса "воздух–оздух" типа Astra для вооружения построенных "теджасов".



Индийское военное ведомство заявляет о готовности закупить в долгосрочной перспективе свыше 300 "теджасов". Планы – наполеоновские, но реальные поступления в войска сдерживают недостаточная мощность производственной линии и неготовность двигателя Kaveri к серийному производству, из-за чего для комплектации вновь собранных планеров приходится закупать американские моторы F414.



Основа парка – Су-30МКИ



Хотя задачу по обретению Индией самодостаточности в вопросах военного строительства и комплектации вооруженных сил ставил еще первый премьер-министр Джавахарлал Неру (1947–1964), до сих пор подавляющее большинство вооружения индийской армии представлено образцами советской и российской разработки.



Самыми многочисленными и боеспособными в составе ВВС Индии являются и в обозримой перспективе останутся самолеты марки "МиГ" и "Сухой". На МиГ-21 летают 7 эскадрилий, на МиГ-29 – 4, на Су-30МКИ – 12. Согласно информации СМИ, число "сушек" в строевых частях оценивается в 250–260 единиц. Между тем, по данным российской стороны, по линии ВТС было поставлено 50 полностью собранных Су-30МКИ и 222 – в виде технологических комплектов, в сумме – 272. Возможно, июльское решение о закупке 12 дополнительных комплектов принималось, чтобы дать HAL возможность поддерживать работу линии сборки Су-30МКИ после исчерпания запаса закупленных ранее.



Одно время экспертами высказывалось предположение о доведении в ближайшие пару-тройку лет количества частей ВВС Индии на самолетах марки "Су" до 14. Как бы в подтверждение этих прогнозов в 2019 году индийское военное ведомство направило российской стороне запрос на 18 дополнительных комплектов оценочной стоимостью 1,1 млрд долл. Как видно из июльского решения, в итоге стороны сошлись на меньшем количестве, при этом сумма покупки не сократилась, а даже увеличилась. Заметим, что самолеты сборки HAL обходятся индийскому военному ведомству дороже, чем российской, однако соображения развития местной промышленной базы пока что превалируют над чисто финансовыми.



Новый-старый тендер



Решить проблему укомплектования ВВС Индии современной авиатехникой был призван международный конкурс на 126 "средних многоцелевых боевых самолетов" (medium multirole combat aircraft, MMRCA), большинство которых предполагалось собрать на мощностях местной авиапромышленности. Впервые о нем заговорили на рубеже веков, причем тогда фаворитом считался французский "Мираж 2000". Однако развитие данного проекта шло медленно, и тендер был официально открыт лишь в 2007 году. Среди прочих, на конкурс подавалось предложение по МиГ-35, но победителем объявили "Рафаль".



По ряду причин, однако, индийцам не удалось договориться с французами о ценовых и гарантийных условиях. Ожидания сторон и их реальные возможности оказались несовместимы, в чем ответственные лица признались в 2015 году. Стремясь сохранить лицо и не испортить отношения с Парижем, правительство Индии дало ему отступную, в виде прямой закупки 36 самолетов данного типа. Соответствующий контракт в настоящее время исполняется. Однако он не решил всех проблем.



Поэтому после некоторого перерыва военное ведомство возобновило консультации с иностранными производителями, приглашая их принять участие в новом конкурсе. На этот раз – по 114 истребителям, из которых 96 должны быть местной сборки. Неофициально, данный тендер порой называют MMRCA 2.0, поскольку он фактически начался после отмены предыдущего.



Пограничный конфликт



Как и в случае с первоначальным MMRCA, организация и проведение процедур отбора поступивших предложений продвигается очень медленно. Не помог даже воздушный бой 27 февраля 2019 года, когда пакистанский F-16 сбил индийский "бизон", причем летчик последнего попал в плен. Израильские "умные бомбы", сброшенные ударной группой "Миражей" ВВС Индии, ушли "в молоко", упав за сотни метров до лагеря боевиков, который требовалось уничтожить. Судя по доступным фактам, ни Пакистан, ни поддерживаемые им боевики никаких потерь не понесли. А "дружественным огнем" собственные силы ПВО сбили индийский вертолет Ми-8.



Однако этот откровенный провал не послужил уроком. И только сейчас, в связи с очередным обострением на китайской границе, индийские военачальники, похоже, начинают всерьез задумываться над активизацией закупок тех видов оружия, которые им действительно нужны, вместо тех, которые выгодно покупать по политическим соображениям.



Столкновения в районе Ладакх, где проходит фактическая линия разграничения противостоящих сил, начались 15 июня и закончились гибелью 20 индийских военнослужащих. Вскоре после тех трагических событий Москву посетила высокопоставленная делегация из Индии. Согласно информации индийских СМИ, министр обороны Раджнатх Сингх (Rajnath Singh) и секретарь по вопросам обороны Аджай Кумар (Ajay Kumar) провели встречи с Сергеем Шойгу, Юрием Борисовым и Александром Михеевым. Вопрос сейчас не в том, будет ли Индия закупать российское оружие, а в том, когда и какое в дополнение к 33 МиГ-29 и Су-30МКИ, упомянутым в пресс-релизе от 2 июля. Источник - ng.ru

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