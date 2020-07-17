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Попытка ограничения свободы слова в Кыргызстане: впереди паровоза, - 24.kg
13:13 17.07.2020

17 июля 2020, Бишкек - Анна ТИМОФЕЕНКО

Вызовы на допрос, публичные извинения за озвученную правду, аресты блогеров и блокировка сайтов, невозможность собирать, анализировать открытые данные и взлом личных страниц пользователей, которые не боятся открыто критиковать чиновников... Кажется все это невозможно в стране, зовущейся "островком демократии" и имеющей пока еще самый высокий уровень свободы слова в Центральноазиатском регионе.

Увы, последние несколько недель именно такие новости разбавляют нескончаемый поток информации о смертях от коронавируса, нехватке лекарств и мест в больницах, руинах системы здравоохранения и беспомощности штаба в борьбе с пандемией.

Предположим, у силовиков Кыргызстана просто нет чувства юмора. Сначала на допрос в ГКНБ из-за опубликованного юмористического видео, где лицо одного из известных американских рэперов заменили на фото президента, вызвали резидента Stand Up Кыргызстан Назгуль Алымкулову.

Уже на следующий день в МВД решили не отставать от коллег и обратили свое внимание на администратора сатирической группы в Facebook "Меместан" Аргена Бактыбек уулу и его супругу. Кстати, это не первый раз, когда силовики пытаются показать, что умеют работать. Почему они не ловят реальных преступников или не возвращают на родину особо опасных беглецов, а устраивают охоту на ведьм?

В 2018 году за безобидный мем на президента по допросам ходил дизайнер Никита Тарасенко. Тогда на его защиту встало медиасообщество и обычные граждане, вступился и сам Сооронбай Жээнбеков, сказав, что шутка его повеселила. Но ГКНБ и МВД продолжают запугивать обычных граждан.

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Закон о манипулировании информацией. Всем молчать!
Возможно обычное совпадение, но сейчас на подписи у президента находится закон о манипулировании информацией. Как заявляют медиаэксперты, направлен он на тотальное ограничение свободы слова и выражения мнений. А силовики, получается, бегут впереди паровоза. Логика проста: если закон подпишут, они тут же смогут предоставить объемные отчеты, как не смыкая глаз борются с нарушителями. Не подпишут законопроект- снова неуклюже извинятся, им не привыкать.

На этом попытки ограничить свободу слова не заканчиваются. Несколько популярных пользователей кыргызского сегмента Facebook рассказали о попытках взломать их страницы после того, как были опубликованы посты с критикой властей. Кстати, эксперты и юристы, комментируя скандальный закон об ограничениях свобод граждан (о манипулировании информацией) опасаются как раз, что работать он будет только против реальных людей и частных СМИ. То есть, сегодня нам демонстрируют ту "свободу" слова, которая будет позволена в Кыргызстане, если президент все же подпишет закон?

Сегодня мы видим фантастическую мобилизацию гражданского общества, которое по сути взяло на себя функции государства в борьбе с коронавирусом: собирает деньги, находит и закупает лекарства и оборудование, помогает врачам, спасает жизни. Возможным это стало благодаря именно свободе слова, которой гордится Кыргызстан.

Для широкой общественности "ограничение свободы слова" звучит не очень-то страшно, ведь кажется, что коснется это только СМИ. Но представьте, что эти самые независимые СМИ больше не помогут вам в борьбе с рейдерами, не расскажут о коррупции, реальном положении дел в стране, потому что их заблокируют в течение суток без суда и следствия. Да и в социальных сетях написать о своей проблеме вы больше не сможете, потому что "ждите, за вами уже выехали".

Через три недели, именно столько времени осталось у президента, чтобы подписать закон или наложить на него вето, мы узнаем, какой путь для нас выбрали - развитие демократических ценностей и совместную работу с гражданским обществом для процветания Кыргызстана или откат.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594980780
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