Действия США все больше напоминают предвоенную гитлеровскую Германию, - С.Гомзикова

13:15 17.07.2020 Действия США все больше напоминают предвоенную гитлеровскую Германию, а Польша радуется

К провокационному заявлению посла Америки в Варшаве в Москве отнеслись серьезно

Светлана Гомзикова



Действия США все больше напоминают предвоенную гитлеровскую Германию, а Польша радуется



Материал комментируют:

Владимир Штоль Юрий Кнутов



Россия примет все необходимые меры для обеспечения своей безопасности, в том числе военные, в случае передислокации тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.



Отвечая в интервью Интерфаксу на соответствующий вопрос, он назвал подобную "рокировку" "приговором" основополагающему акту Россия-НАТО - документу, в котором зафиксировано жесткое обязательство стран Альянса не изменять построение и географию размещения ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры.



При этом Грушко отметил, что пока каких-либо конкретных договоренностей о переброске оружия никто не заявлял, имеются лишь намеки на подобный сценарий. Тем не менее, российская сторона внимательно следит за ситуацией. Поскольку, по его словам, такую вероятность "полностью исключить нельзя", "принимая во внимание, каким беззастенчивы образом, не учитывая ничьи интересы, действуют США".



Замминистра подчеркнул: если Россия заметит соответствующую подготовку, то с "нашей стороны будут приняты все необходимые меры предосторожности, в том числе военные, чтобы обеспечить безопасность".



Как известно, в конце июня президент США Дональд Трамп высказался о намерении перебросить часть американского военного контингента из Германии в Польшу, которая, как он выразился, готова принять дополнительные войска и платить за их размещение. Трамп таким образом решил наказать Германию, которая, по его мнению, слишком мало денег вносит в бюджет НАТО, и одновременно подать "сильный сигнал" России.



Дискуссия же о переброске ядерных арсеналов в Польшу развязалась после провокационного заявления американского посла в Варшаве Джорджетт Мосбахер. В пику позиции ряда немецких политиков, требующих вывести арсенал с территории ФРГ, она предложила разместить это оружие в Польше, которая "платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО".



Впрочем, польский президент Анджей Дуда поспешил откреститься от такого "подарка", сославшись на то, что никогда не обсуждал эту тему с Трампом, и таких планов у США нет.



- Должен сказать, что в гонке вооружений вообще смысла нет, - комментирует ситуацию военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. - Но то, что происходит сейчас в мире, со здравым смыслом, к сожалению, не вяжется. Сначала Вашингтон расторг договор по противоракетной обороне, потом по ракетам средней и меньшей дальности. Не будет, судя по всему, продлять СНВ-3 - Пражский договор. Теперь вот еще ходят слухи о переброске американского тактического ядерного оружия с территории Германии в Польшу.



То есть, логика здоровых, нормальных людей здесь не просматривается. Можно только предположить, что США (да и Польша) становятся на путь самоубийства и уничтожения всего живого на Земле. Потому что в случае любого ядерного конфликта - путь даже с применением тактического ЯО - ответ наш будет не только по базам в Польше. Он будет и по центрам принятия решений на территории США, раз оружие принадлежит им. Соответственно, Пентагон, Вашингтон и масса других объектов там будут сразу же подвергнуты ответному удару со стороны наших Вооруженных сил, с применением уже стратегического ядерного оружие.



Поэтому логики во всем этом происходящем нет. Есть какой-то, на мой взгляд, уже психический сдвиг.



"СП": - Как раз это и настораживает, потому что от психически нездорового человека можно ожидать чего угодно. Он не отдает отчета своим действиям…



- Я и говорю: все это не игрушки. Но поляки, извините, ведут себя хуже детей. Почему-то они уверены, что, если на их территории будет ядерное оружие, и они попытаются его применить против нас, Польша избежит ядерного удара. Не избежит.



"СП": - Пока Дуда всячески отнекивается, что американское ядерное оружие там может появиться…



- Пока они даже соглашение с американцами не подписали о размещении войск. Дело в том, что Варшава настаивает, чтобы американский контингент подчинялся польскому Генеральному штабу, поскольку Польша является членом НАТО. Американцы же настаивают на статусе экстерриториальности, который позволит делать им на польской территории все, что они посчитают нужным, не отчитываясь перед Варшавой.



От того, как это разногласие будет разрешено, во многом будет зависеть, дальнейшее размещение американский войск на территории Польши.



Польское руководство в этом очень заинтересовано, действительно.



Да, полякам придется за это платить. Но здесь есть и свои плюсы - американцы буду ходить в местные магазины, покупать товары и продукты питания, будут пользоваться инфраструктурой и т. д. То есть, тем самым, значительную часть расходов они будут покрывать. А для местного населения это источник дохода очень серьезный.



"СП": - Насколько сложно, вообще, ядерное оружие из Германии перебазировать в Польшу, если, предположим, гипотетически, такая необходимость возникнет? Ведь такое оружие не хранится на обычных складах?



- Американцам ничто не мешает это оружие в течение дня перебросить на территорию Польши, даже если там не будет складов. Поэтому, в принципе, размещение американских войск возле наших границ - а Калининград - наша территория, - это очень серьезный и демонстративный вызов.



"СП": - Отвечать, чем будем?



- Я бы, скажем, рассматривал в этой связи вопрос об открытии наших баз, например, на территории Венесуэлы. Или на Кубе, если Куба согласится. Или в других каких-то государствах, которые готовы с нами сотрудничать и пойти на такие, достаточно серьезные, стратегические соглашения. Включая, размещение баз для ядерных подводных лодок и самолетов стратегической авиации.



Американцы один раз это попробовали, когда мы разместили свои ракеты на Кубе - им очень не понравилось. Вот примерно о чем мы сейчас должны вести речь. Пока сам процесс не запущен и пока ничего не произошло. Пока ядерное оружие еще не перевезено из Германии, мы должны уже говорить о каких-то ответных мерах, причем о таких, которые США очень не понравятся. Это один из важнейших моментов.



Действительно, передислокация ЯО из ФРГ в Польшу, это очень дорогая операция. Но это операция с далеко идущими политическими последствиями.



И, естественно, мы просто наблюдать за этим не будем. Мы укрепим свою группировку, подтянем свое стратегическое оружие, перенацелим ракеты на территорию Польши. Да и на территории США появится гораздо больше целей для ответного удара.



То есть, это все эскалация. Очень серьезная эскалация, которая при каких-то случайных обстоятельствах может привести к ядерной войне.



Подлетное время ракет и самолетов с территории Польши до нашей - минуты. Тут никто не сможет разобраться, случайно это произошло - компьютерный сбой - или это преднамеренная атака на нашу территорию. Сразу же последует ответный удар.



Вот это самое-самое страшное.



Действия США, на мой взгляд, сейчас очень напоминают предвоенные действия гитлеровской Германии. Они будто слетели с катушек.



Да и полякам, которые тогда заигрывали с Гитлером, стоило бы помнить, чем для них все это закончилось - оккупацией и миллионами жертв. Польша должна понимать, что она вообще может перестать существовать на карте истории, как это уже происходило в время Второй мировой войны.



Мы детей учим, что со спичками играть нельзя. А тут все гораздо серьезнее, потому что эти "игры" могут привести к глобальному пожару.



Эксперт в области международных отношений, доктор политических наук Владимир Штоль, в свою очередь, считает, что Варшава давно демонстрирует немаскируемое желание заменить Берлин:



- Понимая бесперспективность конкуренции с такими монстрами европейской политики и экономики, как Германию, Франция, Италия - и некоторыми другими - поляки как бы видят свое счастье именно в сближении с американцами на двух основах. Первое - это русофобия. Польша в этом смысле впереди планеты всей. Любая позиция Запада в плане антироссийской истерии, в первую очередь, подхватывается (или же даже провоцируется) именно нашими польскими соседями.



Второе направление, где поляки хотят преуспеть, понимая свою бесперспективность в экономике и финансовой сфере, это военно-политический аспект. Здесь они в рамках НАТО хотят стать главным и лучшим другом американцев в военно-стратегическом плане на европейском континенте. Понятно, что роль Великобритании для них недостижима, но у них есть ряд таких преимуществ, которые они готовы предложить американцам. Прежде всего, это плацдарм - т.е. геополитическое положение, близость к российской территории. И, скажем так, оголтелая готовность поддерживать любые американские акции в военном смысле. Это касается размещения систем ПРО, дополнительных воинских контингентов, проведения военных учений и т. д.



А началось все с 2003 года, когда Польша - хотел бы это подчеркнуть - явилась единственной натовской страной, которая, по сути, поддержала американскую авантюру в Ираке.



17.07.2020 Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594980900

Новости Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2020 года №364

- Рейтинг управленческой элиты Казахстана во 2 квартале 2020 года

- Кадровые перестановки

- Зацикленный кабмин

- Азат Перуашев обратился в Генпрокуратуру по фактам неправомерных действий со стороны руководства кладбища "Батыс" в Алматы

- Я сам обманываться рад?

- Информация о начале приема заявок на выплату "42 500 тенге", распространяемая в мессенджерах и соцсетях, является фейком

- Казахстан продлил запрет на импорт ГСМ

- Умер экс-глава Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов

- Слова соболезнования

