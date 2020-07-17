Руководство здравоохранения казахского Шымкента растащило бюджет по особо крупному

13:37 17.07.2020

Экс-главу здравоохранения Шымкента подозревают в крупном хищении



Бывший руководитель управления здравоохранения Шымкента и главный врач 1-й городской клинической больницы подозреваются в хищении бюджетных средств, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции.



Проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя ГУ "Управление здравоохранения Шымкента" и бывшего главного врача КГП на ПВХ "1-я городская клиническая больница".



Они подозреваются в хищении бюджетных средств на сумму 52 миллиона тенге в 2019 году путем приобретения с завышенной стоимостью оборудования для рабочего места врача-оториноларинголога S-класса.



Окончательное решение с определением степени виновности подозреваемых лиц будет вынесено судом.



Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.