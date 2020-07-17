Наши танки - ваши танки. Турция спешит на помощь Азербайджану

13:46 17.07.2020

Председатель Комитета оборонной промышленности Турции: Все наши возможности и вооружения в распоряжении Азербайджана



Председатель Комитета оборонной промышленности Турции: Все наши возможности и вооружения в распоряжении Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев и заместитель министра обороны - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров в Турции провели встречу с Председателем Комитета оборонной промышленности этой страны Исмаилом Демиром.



Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал Исмаил Демир.



По его словам, в период, когда всему миру необходимо продемонстрировать, что сердца в двух братских странах бьются в унисон, были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности.



"Весь опыт, технологии и возможности нашей оборонной промышленности от БПЛА и до вооружений, электронных систем и ракет всегда в распоряжении Азербайджана. Наряду с предоставлением армии Азербайджана новых систем, мы также будет сотрудничать в сферах модернизации существующих систем, технического обслуживания и учений. Мы - одна нация, два государства!", - говорится в публикации.



(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)