Трамп вел список женщин, которые отказали ему. Зачем?..., - разоблачает племянница

14:37 17.07.2020

16 июля 2020 г.

Лиза Кассаб | Le Figaro

Дональд Трамп вел список женщин, которые отказались заводить с ним отношения, утверждает его племянница

"(...) Откровения, содержащиеся в книге племянницы Дональда Трампа Мэри, теперь доступны каждому: (...) она вышла в свет 14 июля. Из нее, в частности, мы узнаем, что президент США вел список женщин, которые отказались заводить с ним отношения (...)", - сообщает Le Figaro .



"Как повествует Мэри Трамп, когда ей было 20 лет, ее дядя нанял ее для написания от его имени книги "Трамп: искусство возвращаться", опубликованной в 1997 году. Отказавшись предоставлять ей информацию в форме бесед, он вместо этого предоставил ей ряд документов. А свои мысли изложил в виде аудиозаписей, которые он сделал сам или предоставил ей расшифровки", - говорится в статье.



"Однажды вечером, пытаясь соорудить что-то интересное из документов, которые у меня были, я получила сообщение от помощника Дональда о том, что он пришлет мне какой-то материал ", - пишет она в своей книге. Это были 10 страниц расшифровки аудиозаписи, сделанной Дональдом Трампом. "Это был список женщин, которые отказались заводить с ним отношения. Все они тотчас становились самыми уродливыми и толстыми неряхами, которых он когда-либо встречал", - продолжает Мэри Трамп в своей книге. "Самые большие описания посвящались тому, что Дональд считал малопривлекательным манеру певицы Мадонны жевать жвачку, и тому, что у немецкой фигуристки Катарины Витт были толстые икры. После этого я перестала просить его о беседах".



"Мэри Трамп, будучи профессиональным психологом, считает, что поведение Дональда Трампа в отношении женщин можно объяснить его детством и пагубной семейной атмосферой, царившей в его доме. По ее словам, Дональд Трамп и его четверо братьев и сестер были заброшены матерью и оставлены без присмотра отцом. После рождения младшего сына Роберта их матери, которую тоже звали Мэри, довелось перенести гистерэктомию и овариэктомию. "Отсутствие Мэри Трамп в то время, когда ей делали операции, и после них создавало пустоту в жизни ее детей", - пишет автор книги. По словам последней, отец нынешнего президента США Фред Трамп-старший был "социопатом высокого уровня", который считал привязанность и любовь к своим детям слабостью и переложил заботу о детях на свою старшую дочь Мэриэнн Трамп. "Для того, чтобы справиться с отсутствием матери и пренебрежением отца мой дядя начал вырабатывать в себе мощный защитный механизм, отмеченный враждебностью и безразличием к другим", - пишет Мэри Трамп. По ее мнению, Дональд Трамп начал вести себя так, как будто у него не было эмоциональных потребностей, и его поведение превратилось в "запугивание, неуважение и агрессию".



"Кроме того, Мэри Трамп утверждает, что в ее семье высказывались "женоненавистнические", антисемитские суждения и выражалось осуждение ЛГБТ. "Дегуманизация людей была обычным явлением за столом у Трампов, которые называли женщин "толстыми неряхами" и мужчин "неудачниками", - признается она в своей книге. (...) Семья Трамп, со своей стороны, безуспешно пыталась помешать выходу книги, после чего Белый дом продолжает отрицать опубликованные в ней комментарии", - резюмирует издание.



Источник: Le Figaro