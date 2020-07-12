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Handelsblatt: Калифорния переживает коронавирусный кошмар
14:42 17.07.2020

Handelsblatt, Германия

Пандемия бушует в США. Штат Калифорния, который раньше был образцовым в борьбе с covid-19, теперь борется со стремительно растущим масштабом заражения, и это еще даже не вторая волна. Губернатор штата совершил фатальную ошибку, считает корреспондент немецкой Handelsblatt.
Handelsblatt (Германия): Калифорния переживает коронавирусный кошмар

Мари-Астрид Лангер (Marie-Astrid Langer)
США охвачены пандемией коронавируса. Более трех миллионов американцев в общей сложности заразились вирусом, более 133 тысяч стали его жертвами. В то время как первые эпицентры на Восточном побережье постепенно возвращаются к нормальной жизни, появляются новые очаги во Флориде, Техасе, Аризоне и Калифорнии.

При этом речь идет не о второй волне, а о все более ухудшающейся первой волне. Обращает на себя внимание, прежде всего, ситуация в Калифорнии. На самый густонаселенный штат, в котором проживают двенадцать процентов американцев, приходится свыше 15% случаев заражения в стране - более 9 тысяч новых заражений в день. И количество случаев госпитализации в течение двух недель возросло на 50%.

При этом "золотой штат" считался образцовым в борьбе с коронавирусом. Губернатор штата Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) 19 марта первым ввел режим изоляции, нанял более 10 тысяч специалистов, фиксирующих случаи контактов с больными, обеспечил штат медицинским оборудованием и массовыми тестированиями. Меры были успешными - в середине апреля от последствий коронавируса в Калифорнии скончалось менее тысячи человек, по сравнению с 12 тысячами в Нью-Йорке. Калифорния направила тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на Восточное побережье.

Но теперь ситуация в штате выходит из-под контроля. В течение нескольких недель на примере образцового штата можно было увидеть, как несколько плохих решений могут перечеркнуть многомесячную тяжелую работу.

Фатальной ошибкой стало то, что губернатор слишком рано выпустил управление ситуацией из собственных рук. На фоне стабильных цифр с середины мая росло давление по смягчению ограничительных мер для экономики. Некоторые округа просто игнорировали указания Ньюсома.

Губернатор сдался под давлением и передал право принятия решений по снятию ограничений округам, как только показатели в них стали меньше пограничных цифр. Правительство Калифорнии только указывало, в каком порядке могут открываться магазины.

Недовольство предпринимателей

На первый взгляд этот децентрализованный подход в таком большом штате казался хорошей идеей, к тому же в некоторых сельских округах штата практически не было случаев заражения. Но в действительности это привело к необозримой мешанине предписаний.

Мэры городов, которые из-за сохранения высоких случаев заражения хотели еще повременить со смягчением, столкнулись с протестами гневных жителей у дверей своих домов, некоторым даже грозили смертью. Также последовала критика и со стороны предпринимателей, например, Илона Маска, который любой ценой хотел открыть завод "Тесла" в области залива Сан-Франциско с 10 тысячами сотрудников. Он призвал 34 миллиона подписчиков в Твиттере "выразить свое недовольство как можно громче". Округ сдался под давлением.
Оглядываясь назад, глава департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер (Barbara Ferrer) признала, что из-за общественного давления она приняла неверные решения, поскольку в соседних округах уже снова все было открыто. Но это осознание пришло слишком поздно: будто открыли шлюзы плотины, жители округа, насчитывающего более десяти миллионов человек, устремились на пляжи, как только это было разрешено в конце мая.

О масочном режиме и правилах социального дистанцирования забыли. При этом округ Лос-Анджелес стал одним из крупнейших очагов инфекции в Калифорнии. Мэр предостерег жителей, что они могут снова оказаться "под домашним арестом". Еще один проблемный регион штата - округ Империал на южной границе с Мексикой и Аризоной, в котором каждый второй тест на коронавирус положительный.

Калифорния стала жертвой слишком раннего успеха, говорят наблюдатели. Поскольку катастрофы на Восточном побережье вначале удалось избежать, росло недовольство ограничительными мерами в экономике, и граждане, как и чиновники, стали неосмотрительными. К тому же свою роль сыграли катастрофически неверные решения, например, перевод заключенных из переполненной тюрьмы в свободную на тот момент от коронавируса тюрьму Сан-Квентин рядом с Сан-Франциско без предварительного тестирования заключенных на коронавирус.

Из двенадцати заболевших их стало 1600. Теперь губернатор Ньюсом пытается снова взять управление в свои руки и найти баланс между открытием экономики и защитой здоровья. Он ввел в середине июня масочный режим по всей Калифорнии, в некоторых округах были временно снова закрыты рестораны, кинотеатры и бары. Некоторые эксперты опасаются, что этого слишком мало, помочь может только повторная самоизоляция.

Оригинал публикации: Kalifornien erlebt den Corona-AlbtraumОпубликовано 12/07/2020

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594986120
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