И вечный той… Что сегодня важнее – традиции или здоровье нации? - С.Исабаева

15:25 17.07.2020 Многие казахстанцы во время пандемии сталкиваются с дилеммой: проводить или нет семейные торжества и поминальные обеды? Президент страны Касым-Жомарт Токаев, со своей стороны, в интервью газете "Ана тілі" дал однозначный ответ на этот вопрос. Однако споры не утихают, особенно в соцсетях, где некоторые известные деятели оправдывают проведение тоев и асов казахскими традициями. Что должно быть в приоритете – верность этим самым традициям, поддержание родственных и дружеских уз или же ответственность за здоровье свое и окружающих? Как должны ориентировать население "лидеры общественного мнения"? Высказаться на сей счет мы предложили нашим экспертам.



Галым Жусипбек, независимый исследователь: "Это "черная дыра", поглощающая время, энергию и таланты наших граждан"



- Полностью поддерживаю инициативу президента. Отказ от тоев представляется мне разумным подходом – так и должно быть в цивилизованном обществе. Традиции не могут и не должны быть важнее жизни и здоровья человека.



Для полноценного развития нашей страны, общества, подъема образования и культуры, на мой взгляд, необходимо кардинально пересмотреть наше отношение к такому явлению, как казахстанский той (свадьба, юбилей, қыз ұзату, ас беру и т.д.). В своем современном виде он препятствует формированию полноценного человеческого капитала, истощает не только финансовые, экономические ресурсы, но также психо-эмоциональные и физические возможности людей. Это своего рода "черная дыра", поглощающая время, энергию и таланты наших граждан. И здесь кроется одна из причин низкого уровня образования, науки, медицины и высокого уровня коррупции в нашей стране.

Особого осуждения заслуживает проведение подобных массовых мероприятий в период национальной трагедии, когда тысячи граждан тяжело болеют, сотни (а, может, и больше – точных цифр никто не знает) погибают. Это безумие и даже преступление. Ведь когда организаторы и вдохновители тоев под предлогом соблюдения традиций подвергают опасности людей, то фактически покушаются на их жизни и здоровье, пусть и непреднамеренно. К слову, недавно в Южной Корее осудили пастора одной из церквей за то, что во время проведения им службы около 50 прихожан заразились коронавирусом. Похожие случаи были зафиксированы в США...



Увы, некоторые наши блогеры, представители интеллигенции, "звезды" шоу-бизнеса, проповедники и другие деятели, увлекшиеся теориями заговоров, продолжают сеять в головах людей сомнения относительно существования коронавирусной инфекции. Они тоже ответственны за то, что многие граждане перестали соблюдать карантин и теперь пожинают горькие плоды. Никаким патриотизмом это уже не прикроешь. Сегодня, в период эпидемии, все мы убедились в том, что патриот – это не тот, кто с пеной у рта "защищает" язык, традиции, религию или обличает врагов (большей частью мнимых), а тот, кто, рискуя своей жизнью, приносит реальную пользу реальным людям. Это простой волонтер (каких бы взглядов и какой бы ориентации он ни придерживался), а не артист, открыто выражающий свое недовольство отсутствием гонораров, и тем более не чиновник, из-за инертности или неадекватных действий которого пострадали тысячи людей.



Возвращаясь к теме обычаев, культуры, идентичности, хочу подчеркнуть, что они не бывают монолитными, однородными и застывшими. Это, во-первых, гетерогенные, а, во-вторых, динамичные феномены. Не существует определенного "стандарта" или "мерила" того, каким должен быть "настоящий" казах или русский. А потому попытки возродить нечто архаическое только потому, что, мол, так жили и делали наши деды, - это нонсенс. Вспомните народную мудрость: "елу жылда ел жана"...



Не следует апеллировать и к фактору менталитета: мол, "мы не изменимся", "это у нас в крови" и т.д. Надо понимать, что это лишь конструируемый феномен, то есть не передающийся через гены. Он формируется в семье и в социуме. Образование для того и существует, чтобы менять негативные социальные нормы и в целом менталитет в лучшую сторону. Пандемия самым наглядным образом показала, что надо развиваться, выходить за рамки тех привычек, которые тянут нас назад, в клановое, патриархальное общество, а нередко даже угрожают здоровью и жизни граждан.



Современный помпезный казахский той - это как раз-таки показатель псевдо-культуры, которая зиждется на культе денег, на том, что "уважение к человеку напрямую зависит от его социально-экономического статуса". Люди сами загнали себя в этот тупик, постоянно апеллируя к понятию "ұят". Хотя "ұят" (стыдно) должно быть за насилие, особенно бытовое, за коррупцию, за непотизм, но никак не за рачительное отношение к деньгам.



Людям пора стать разумнее и ответственнее. Вместо того, чтобы тратить время и средства на тои и другие праздники, стоило бы заняться саморазвитием. В приоритете у граждан должно быть инвестирование не только в свое образование, но и в образование своих близких и соотечественников. Нужно стремиться к тому, чтобы статус врача, учителя, ученого не был ниже статуса артиста, чтобы их труд оплачивался достойно, чтобы тяжелобольные дети не ждали своей очереди на лечение из-за нехватки денег, в то время как вокруг проводятся тои или юбилеи.



Необходимо сделать национальной (я подразумеваю здесь гражданскую нацию) идеей "защиту прав человека", чтобы в Казахстане жилось хорошо всем, а не только определенной прослойке или категории избранных. И пора уже прекращать хвастаться тоями, батырами и биями – похвалы стоят лишь реальные поступки, совершаемые ради повышения благосостояния и роста стандартов жизни простых людей.



Гульзада Омарова, доктор искусствоведения, академический профессор: "Нужно менять приоритеты и в обществе, и в сознании людей"



- Однозначно, в Казахстане приверженность национальным традициям никак не мешает соблюдать карантин, и, конечно же, вовсе не следование им стало причиной резкого роста заболеваемости среди наших граждан. Если кто-то и хочет представить все в таком свете (мол, казахи, массово собираясь на похороны и тайные семейные торжества, перезаражали друг друга), то это делается явно с целью отвлечь внимание от истинных причин трагедии, которая разворачивается на наших глазах. Нужно признать, что эпидемия коронавируса как лакмусовая бумага выявила не только состояние и "системные ошибки" в медицине, но и все опять-таки системные проблемы нашего общества.



Вообще, произошла удивительная вещь: все показное, ненастоящее ("туфта"), или по-казахски "жасанды дүние", переживает сейчас весьма трудные времена, ибо нынешняя "лихая година" слой за слоем срывает завуалированно-наносное, пустое, нарочитое, и открывается неприкрытая истина. Невольно возникает гротескная картина из одной притчи об аде, который прикидывался раем, а когда наступил "час икс", показал свои уродливые черты...



На этом фоне очень интересно прозвучала фраза президента: "Наступила эпоха самовыживания государств, и труд как образ жизни должен выходить на передний план. Время тоев уходит. Наступает время разума, науки, знаний, труда". Думаю, что Касым-Жомарт Кемелевич подразумевал под тоями в первую очередь пышные и затратные государственные мероприятия, которые народ справедливо называет "показухой" и которые не имеют ничего общего с результатами истинного труда. И, конечно, чтобы они, эти результаты, появились, нужно менять приоритеты и в обществе, и в сознании людей – лично я так понимаю призыв главы государства.



Но давайте разберемся, что на самом деле скрывается за "адской маской" под названием "той". В масштабе страны это, как уже было сказано, грандиозные празднества на миллионы и миллиарды тенге, которые вызывают восторг, а иногда недоумение у иностранцев и досаду у большинства из нас (на что тратятся государственные деньги?!). И, честно говоря, я бы первая подписалась под законом о введении многолетнего моратория (или вообще запрета) на проведение таких расточительных, неконтролируемых (в смысле финансов) и иногда просто позорящих страну тоев. Но те люди, которые предлагают ввести запрет (будь то ученые, чиновники или имамы), имеют в виду не эти тои. Весь их гнев (понятно, что, прежде всего, в связи с пандемией, но не только) направлен на семейные мероприятия – сватовство, свадьбу, рождение ребенка, поминки, на которые действительно собираются все родственники, друзья, коллеги…



На мой взгляд, понять и не осудить феномен казахских тоев может только тот, кто и есть нағыз қазақ – истинный казах (и, между прочим, знание или незнание казахского языка здесь ни при чем). Потому что радоваться и горевать "всем миром" – это в крови. Такова этническая традиция, и пока она существует, казах остается казахом...



Но давайте более пристально взглянем на наши современные праздники "по случаю". Та помпа, с которой они проводятся наверху, естественным образом проецируется вниз, и порой семейные тои (каждый на своем уровне, конечно) тоже напоминают ярмарку тщеславия. И тут нужно задаться вопросом: почему именно семейные торжества стали опорой отечественной индустрии развлечений с ее собственной инфраструктурой (огромное количество не только ресторанов и кафе, но и рынков!) и системой обслуживания (разветвленная сеть ресторанного шоу-бизнеса и мультимедиа)? Если бы не казахские тои, то всего этого не было бы в таком количестве. И на поставленный выше вопрос я бы ответила так: если традиционные казахские тои когда-то были, прежде всего, праздником духа, то современные стали праздником тела (или живота) со всеми положенными для них "аксессуарами". И все...



А теперь все это замерло. Кафе и рестораны пустуют, рынки не работают, певцы в застое, официанты вспомнили, что вообще-то они студенты каких-то учебных заведений. У немалой части населения, для которой тои были чуть ли не единственной отдушиной, наступила настоящая "ломка" вследствие образовавшегося вакуума, ведь раньше он отчасти заполнялся "тойскими" событиями и наблюдением за жизнью кумиров – "звезд эстрады". А теперь последние сами думают, на что им жить… Вот такая "туфта" – не в сфере труда или науки, а в сфере семьи, культуры и культурного досуга. И чем это можно заменить?..



Жаксылык Сабитов, историк, политолог: "Граждане будут требовать таких же действий от государства"



- На данный момент в нашем обществе сложился определенный консенсус по поводу того, что "сейчас не время проводить тои". Правда, будучи готовыми к самоограничениям, люди будут требовать таких же действий от государства. Неслучайно многие представители гражданского общества крайне негативно отреагировали на запущенный 6 июля фейерверк в столице страны...



Нельзя применять двойные стандарты, разрешая "проводить тои" одним и одновременно запрещая другим. В противном случае это будет похоже на ситуацию, когда родитель говорит ребенку о вреде курения, а сам при этом потягивает гаванскую сигару. То есть государство само должно начать структурно перестраиваться, резко сокращать траты на "тои государственного масштаба", а также на их пиар и освещение.



Более того, государству нужно провести аудит своих действий, которые привели к трагическим ошибкам. Необходимо, в частности, проанализировать деятельность ФСМС, СК "Фармация" и других подведомственных Министерству здравоохранения организаций за период до начала и во время эпидемии коронавируса. И уж постфактум без эмоций и только с конкретными расчетами принимать решение о реформах или реорганизациях в этих структурах.



Также стоит прекратить читерство в отношении статистики заболевших. Людей с "новой казахстанской формой пневмонии" необходимо включить в состав больных COVID-19. Иначе сохранение статус-кво в статистике с "казахстанским ноу-хау" может привести к дальнейшему падению уровня доверия к власти в целом и Минздраву в частности.



Коронавирус фактически поставил под большой вопрос эффективность и дальнейшее существование нынешней социально-экономической модели государства. В идеале нужно начать трансформировать социально-экономическую систему, превращая экстрактивные политические институты в инклюзивные.



Куат Кунболатов, член президиума ОСДП: "Традиции нужно подстраивать под веяния времени, а не наоборот"



- Нам давно пора отказаться от тоев, а сегодня проводить их и вовсе крайне опасно. Будучи сторонником сугубо прагматического подхода, считаю, что именно они являются одной из причин недоразвитости нашей страны, фактически ослабляя отечественную экономику через финансирование экономик других стран. По сути, это неоколониализм.



Не верите? Посмотрите на угощения, от которых обычно ломятся праздничные столы на казахских тоях. Главное блюдо – мясо, но оно лишь на 50 процентов казахстанское, остальное завозится в страну из-за рубежа. То же самое касается конфет и других сладостей, большая часть которых поступает по импорту. Сухофрукты почти на 100% из Узбекистана, орехи, морепродукты тоже завозные. Разве что мучные изделия местного производства... Или взять неотъемлемый атрибут тоев – подарки: одежда (киіт) на 50% киргизско-узбекская и на 50% китайская, золотые украшения привозят из России и Украины. Словом, казахстанское содержание – минимальное.



Отдельная тема - рестораны. Этот бизнес в Казахстане принадлежит, главным образом, ағашкам разного пошиба. Провел коррупционную сделку, отстроил банкетные залы на несколько сотен человек каждый, а дальше - живи и радуйся. Простые казахи помогут быстро окупить вложения, ведь ради проведения многочисленных торжеств они готовы даже влезть в кредитную кабалу.



Только не подумайте, что я против тоев в принципе. Просто считаю, что не стоит проводить их по каждому поводу, как это у нас обычно бывает. Бывают действительно важные события, которые можно отметить, но при этом не превращая празднество в ярмарку тщеславия. Ведь желание похвастаться материальным достатком, пустить пыль в глаза фактически стимулируют коррупцию в стране. Только представьте, сколько чиновников ради этого идут на совершение правонарушений…



Защитники тоев утверждают, что они якобы способствуют сохранению родственных уз, поскольку родня издалека приезжает только по крупным событиям. Да, так оно и есть. Но ведь эту привычку выработали мы сами. Никто не запрещает нам поддерживать общение вне тоев. А собирать за дастарханом во время эпидемии десятки и сотни близких, друзей, подвергая и их, и себя риску заражения лишь затем, чтобы "соблюсти традиции", – это уже из ряда вон выходящее. Ничто не может быть ценнее жизни и здоровья человека.



Любые традиции нужно подстраивать под веяния времени, а не наоборот. Иначе мы рискуем попасть в ситуацию, которую можно описать известной народной мудростью: "Если вы повернуты лицом к прошлому, то находитесь задницей к будущему"!



Автор: Сауле Исабаева Источник - camonitor.kz,

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594988700

Новости Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2020 года №364

- Рейтинг управленческой элиты Казахстана во 2 квартале 2020 года

- Кадровые перестановки

- Зацикленный кабмин

- Азат Перуашев обратился в Генпрокуратуру по фактам неправомерных действий со стороны руководства кладбища "Батыс" в Алматы

- Я сам обманываться рад?

- Информация о начале приема заявок на выплату "42 500 тенге", распространяемая в мессенджерах и соцсетях, является фейком

- Казахстан продлил запрет на импорт ГСМ

- Умер экс-глава Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов

- Слова соболезнования

