В Таджикистане приостановлено строительство части пафосных объектов

15:28 17.07.2020

Евгений Биятов



Основной причиной приостановки строительных работ называется нестабильная ситуация в мировой экономике



ДУШАНБЕ, 17 июл - Sputnik. В Таджикистане было заморожено строительство ряда объектов, сообщил на пресс-конференции глава Комитета по архитектуре и строительству Джамшед Ахмадзода.



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Все эти стройки финансировались из государственного бюджета. Приостановка вызвана экономическими причинами.

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Ахмадзода заверил, что количество таких объектов невелико и работы возобновятся сразу же после стабилизации ситуации в Таджикистане и мире.



"Сейчас реализуются крупные проекты, такие как Рогунская ГЭС, и основное финансирование направлено на них", - добавил Ахмадзода.



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Глава Комитета по архитектуре и строительству уточнил, что частный сектор продолжает работу.