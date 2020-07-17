|19:00 Россия и торговое сословие. Ключевая особенность русской цивилизации, - А.Халдей
18:56 КырВыборы-2020. 44 партии хотят баллотироваться. Что известно о некоторых, - Д.Подольская
16:19 Армения и Азербайджан: пальба на грани апокалипсиса
16:17 Внучка Чингисхана Чулпан. Родоначальница русских князей Сабуровых
16:13 Бухарский нувориш Искандер Махмудов. Кто владеет Россией
16:12 Как китайские мусульмане дунгане оказались в Средней Азии и почему не хотят вернуться на родину?
16:09 COVID-19 и самоукрепление иммунитета, - К.Сирожидинов
15:28 В Таджикистане приостановлено строительство части пафосных объектов
15:26 Сбитые летчики Каз"Нур Отана": они тоже пойдут на праймериз? - А.Омирбек
15:25 И вечный той… Что сегодня важнее – традиции или здоровье нации? - С.Исабаева
15:24 Борьба с пустотой: почему жителей Туркменистана обязали носить маски, - И.Кармазин
14:42 Handelsblatt: Калифорния переживает коронавирусный кошмар
14:37 Трамп вел список женщин, которые отказали ему. Зачем?..., - разоблачает племянница
14:35 Кибератаки, дезинформация, промышленный шпионаж... великое наступление китайских шпионов, - Le Figaro
14:09 Противоречивый "реформатор" Токаев, - Е.Жовтис
13:46 Наши танки - ваши танки. Турция спешит на помощь Азербайджану
13:37 Руководство здравоохранения казахского Шымкента растащило бюджет по особо крупному
13:15 Действия США все больше напоминают предвоенную гитлеровскую Германию, - С.Гомзикова
13:13 Попытка ограничения свободы слова в Кыргызстане: впереди паровоза, - 24.kg
13:03 США развязывают себе кибер-щупальца, - "Къ"
11:07 Индия покупает "МиГи" и "Су" для противостояния Пекину, - "НГ"
|В Таджикистане приостановлено строительство части пафосных объектов
15:28 17.07.2020
Евгений Биятов
Основной причиной приостановки строительных работ называется нестабильная ситуация в мировой экономике
ДУШАНБЕ, 17 июл - Sputnik. В Таджикистане было заморожено строительство ряда объектов, сообщил на пресс-конференции глава Комитета по архитектуре и строительству Джамшед Ахмадзода.
Минтранс Таджикистана: коронавирус помешал реализации инвестиционных проектов
Все эти стройки финансировались из государственного бюджета. Приостановка вызвана экономическими причинами.
Вмешался коронавирус: Минобр сообщил о ходе строительства русских школ в Таджикистане
Ахмадзода заверил, что количество таких объектов невелико и работы возобновятся сразу же после стабилизации ситуации в Таджикистане и мире.
"Сейчас реализуются крупные проекты, такие как Рогунская ГЭС, и основное финансирование направлено на них", - добавил Ахмадзода.
Комархитектуры заявил о сроках строительства новых зданий парламента и правительства
Глава Комитета по архитектуре и строительству уточнил, что частный сектор продолжает работу.