Как китайские мусульмане дунгане оказались в Средней Азии и почему не хотят вернуться на родину?

16:12 17.07.2020

Ислам проник в Китай еще в первые века своего существования и всегда имел здесь приличное количество сторонников – и среди местного, и среди пришлого населения. Монгольская империя, которая владела Поднебесной в 13-14-х веках, ставила мусульман на высшие государственные должности и использовала их таланты в других областях управления, таким же образом поступали и две следующие династии.



Но когда страну захватили маньчжуры, они ограничили участие в политической жизни этого своеобразного субэтноса, впитавшего кровь ханьцев, арабов, персов и монголов. В ходе неудачного исламского восстания в 1870-м году некоторая их часть была вынуждена бежать на запад, где и живет до сих пор. В Средней Азии, которая тогда находилась под властью России, их стали называть дунганами, хотя их собственное название звучит, как лао хуэй-хуэй – "правоверные мусульмане".



Дунгане живут по всему региону, но главным образом, в Киргизии, Казахстане, Таджикистане и Монголии. Некоторые из них после распада Советского Союза переселились в Россию и даже на Украину – сейчас там имеется небольшая община численностью в пару сотен человек.



Они говорят на своеобразном диалекте мандаринского языка и прилично поймут пекинцев, но вот их прежние соотечественники дунганского варианта китайского разобрать не смогут – слишком много там тюркских и русских заимствований, не знакомых коренным жителям Поднебесной.



С конца 19-о века они поселились среди кочевых тюркских народов, но сами всегда являлись оседлыми земледельцами и торговцами. Большую часть необходимых им продуктов дунгане выращивают самостоятельно, но скот тоже держат, хотя и не в таких количествах, как их соседи. В основном, они живут в собственных небольших селах недалеко от Бишкека, а также в находящейся немного севернее Жамбылской области Казахстана.



Чаще всего, это довольно консервативные и верующие ребята, но в последнее время дунгане принимают изменения и двигаются к более современной жизни. К примеру, где-то до 1940-х годов у них сохранялась традиционная китайская практика бинтования ног, после чего у женщин становились очень маленькие ступни, которые считались красивыми.



Но зато они всегда воздерживались от тех привычных на их прежней родине вещей, которые были запрещены исламом: алкоголя, табака и почитания духов предков. Мало кто из них имеет по нескольку жен, и делается это только когда первая супруга бесплодна. Они сохранили некоторые китайские свадебные обычаи и носят национальную одежду в том виде, в котором она была при ранней династии Цин в 18-м веке.



После получения независимости среднеазиатскими республиками у дунган начались трения с местным населением – в условиях капиталистической экономики их коммерческие таланты привели к тому, что на фоне других соотечественников они стали казаться чуть ли не буржуями. В начале этого года в Казахстане дошло до столкновений, причем, многие дунгане перебрались в более спокойную Киргизию.



С того времени все, кажется, тихо, но теперь через единоверцев в Поднебесной их лидеры пытаются наладить контакты с правительством КНР. Правда, преобладающее немусульманское население относится к их возвращению на историческую родину без особого энтузиазма – изгнанные после исламского восстания 19-о века их считают чуть ли не предателями. В случае если такая затея окажется успешной, довольно многочисленные китайские националисты рады не будут.