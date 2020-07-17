Бухарский нувориш Искандер Махмудов. Кто владеет Россией

16:13 17.07.2020

О миллиардере и владельце УГМК Искандере Махмудове, бывшем инженере-переводчике, о его женах и детях



Искандер Махмудов – российский олигарх, состояние которого оценивается в несколько миллиардов долларов. Основатель Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Также его сфера деятельности распространяется на машиностроение и цветную металлургию. Один из самых закрытых богатеев. Его можно редко встретить на светских мероприятиях. Известен своим крутым характером, благодаря которому он проявляет чрезвычайную жесткость к своим врагам и конкурентам.



Искандар, а именно так его имя звучит на узбекском, появился на свет 5 декабря 1963 года. Место рождения миллиардера – город Бухара. Махмудов был назван в честь Александра Македонского, имя которого в переводе на узбекский звучит как Искандер Зулькарнайн. Что говорить, олигарх полностью оправдал свое имя и всегда стремится только вперед.



В семье Искандер был единственным ребенком, и родители баловали мальчика, как могли. В 1966 году их семья переехала в Ташкент. В те времена столица Узбекистана была сильно разрушена и пострадала от землетрясения. Его мать трудилась в школе преподавателем, а отец работал на стройке обыкновенным рабочим. Доход семьи был небольшой. Жили скучно, скромно и весьма однообразно.



С детства Махмудов, видя материальные трудности, с которыми сталкиваются его родители, мечтал о другой жизни. Он очень любил читать, особенно фантастику и хорошо учился. После школы поступил на факультет востоковедения ТашГУ.



Выпускники данного ВУЗа часто получали хорошую должность и трудились за рубежом. На скромного и молчаливого Искандера обратили внимание спецслужбы СССР. И после окончания института, в 1986 году, он поехал работать в Ливию инженером-переводчиком. Потом последовала работа в Ираке, на предприятии по строительству объектов особого назначения. Здесь уже молодой человек занимался ведением переговоров. И показал своему руководству, что он умеет договариваться с людьми.



Затем он вернулся в Ташкент на предприятие АО "Узбекинторг". Занимался сопровождением и оформлением сделок. Но зарплата не устраивала молодого человека, и он создал кооператив по продаже трикотажа и постельного белья.



Возможно бы он так и остался бы в данной сфере, если бы судьба не свела его с братьями Черными. Они занимались угольным и алюминиевым бизнесом. Через какое-то время Искандер стал их партнером, и они совместными усилиями создали компанию Trans World Group. В 1991 году их пути разошлись, а Махмудов занял должность замдиректора АО "Алис". В 1994 он не находит общего языка с компаньонами данной организации и решает создать собственный бизнес.



Внимание мужчина сосредотачивает на предприятиях, занимающихся добычей меди и скупает акции таких организаций. В середине 90-х становится генеральным директором "Мета-Сервис". Затем судьба сводит его с Олегом Дерипаской. И вместе они работают над несколькими успешными и прибыльными проектами. Бизнесмен перебирается в Москву и в конце 90-х годов становится во главе Гайского ГОКа, уральского предприятия, специализирующее на добыче медной руды.



Старые связи дают о себе знать и Махмудов вновь сотрудничает с Михаилом Черновым. В этот период закладывается основа бизнеса будущего миллиардера. С 1998 года Искандер занимается созданием собственной империи и появляется Уральская горно-металлургическая компания, в ее состав входит сразу несколько организаций, среди которых:



"Уралэлектромедь";

Качканарский ГОК;

медеплавильный завод;

небольшие организации производящие ценные металлы.



В 2002 году бизнесмен не останавливается на достигнутом и расширяется. Создает АО "Трансмашхолдинг". Спустя какое-то время он приобретает пакет акций "Трансойл" и встает во главе "Московской пассажирской компании". В 2012 году его империя пополняется активами (3/4) "Желдорреммаша" и акциями чешской авиакомпании. В 2012 году он стал полноправным владельцем команды ЦСКА и владеет предприятиями общепита.



Махмудов постоянно стремится к богатству и не останавливается на достигнутом. Он ищет слабые места конкурентов и незамедлительно использует их в своих целях. Банкротит предприятия, а затем их скупает. У бизнесмена тонкое чутье на выгодные сделки. Он жесткий и напористый. И благодаря этому находится в верхней нише российской предпринимательской элиты.



Его состояние в 2019 году оценивается в 6,6 млрд. долларов, в 2018 -7,3 млрд. долларов. В настоящий момент он находится на 19 позиции среди российских миллиардеров.



Как настоящий богатей бизнесмен стремится к роскоши. Владеет яхтой Predator, которая стоит 100 млн. евро, шикарной усадьбой во Франции и домом в Сен Тропе на Лазуном берегу.



Ну, а что же с личной жизнью миллиардера? Искандер Кахрамонович был женат дважды. Первый раз он женился рано. Его первая жена узбечка по национальности. Развелся с ней, когда жил еще в Ташкенте. В браке, в 1987 году родился его единственный сын Джахонгир, которого он опекает и проводит с ним много времени.



Вторая жена Маргарита Ильдусовна владеет агентством "Багира", что осуществляет свою деятельность на Украине. Организация работает в сфере модельного бизнеса. Общих детей у пары нет.



Искандера Махмудова называют самым щедрым олигархом, так как он жертвует на благотворительность весьма внушительные суммы. Опекает детские дома и клиники.



Миллиардер любит дайвинг и занимается подводной охотой. Занимается разведением акул. Участвует в южно-африканского сафари. Знает 4 языка: узбекский, русский, английский и арабский.



В настоящий момент Искандеру Кахрамоновичу 56 лет. Он продолжает заниматься расширением своих "владений". Совсем недавно УМГК приобрела Челябинский цинковый завод, который производит 50% российской экспортируемой меди.