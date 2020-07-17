Внучка Чингисхана Чулпан. Родоначальница русских князей Сабуровых

16:17 17.07.2020

Единственная дочь одного из любимых сыновей хана монголов смогла продолжить свой род только через сына. И хотя муж ее тоже принадлежал к древнему степному роду, ее потомки в итоге оказались только на русских землях.



Дочь Чагатая и сын Эрдемчу



Жених Чулпан относился к роду Борджигинов, тому же, откуда пошел и Чингисхан. У их общего предка Менена Тудуна было много сыновей. Чингисхан был потомком Хачи Кулюка, муж его внучки Чулпан - его брата Хачулы. Карачар, жених Чулпан, был уважаемым самим Чингисханом и именно с его подачи стал управлять двором Чагатая и женился на его дочке.



Титул, которым назвали Карачара значился как "король пастухов", но это не имело отношения к степным стадам. Скорее, это фигурально обозначало большой статус предводителя рода. Его передали и сыну Чулпан Айетекузу.



Правнук хана монголов Чет-мурза



И все бы было иначе, если бы в какой-то момент новый хан не решил сменить веру монголам. Это понравилось не всем. Как ни странно, но именно на Русь устремились те, кто остался верным своим предкам.



Так в наших землях оказался сын Айетекуза, внук Чулпан и правнук Чингисхана мурза Чет. Вроде бы Чета отпустили из Орды с миром. В Москве он пал челом государю Ивану Калите, принял православие и назвался Захарием.



Много славных добрых дел сотворил новокрещенный ханский царевич, а наследовал ему сын Александр, получивший боярский титул.



Правнуки Чета - трое бояр Дмитрий, Константин и Иван дали начало многим русским княжеским фамилиям. Уже дочь Константина вышла замуж за родоначальника Кутузовых - Федора Кутуза.



Его отец Александр первым получил прозвище Кутуз, будучи потомком героя Невской битвы.



Ее сестра стала женой ростовского князя Александра по прозвищу Щепа. У Ивана тоже было три сына. Старший получил фамилию Подольский, второй прозвище Сабур, а младший - Годун. Легко понять, какие ветки вышли от его сыновей. Что касается родных братьев Чулпан, сыновей Чагатая, то у них сложилась своя история.



Праправнуком Байдара является известный Казан-хан. Дочь хана была замужем за самим Тамерланом. Потомки другого брата Мутугена в итоге оказались в Индии.



Сабур и сыновья



Но вернемся на Русь, к Федору Сабуру, первому из князей. Женился он на девице Бутурлиной, кстати, из потомков того же героя Невской битвы, от кого пошли Кутузовы.



И было у них трое княжичей - Иван, Констатин и Михайла. Одной из потомков Ивана является Евдокия Сабурова, первая невестка Ивана Грозного, которую безвестно отправили в монастырь всего через год после свадьбы.



Говорят, Евдокия не смогла родить, хотя времени на это ей дали немного.



В потомках другого брата, Константина, есть Соломония Сабурова, русская царица. Девушку выбрал в жены государю Василию. Ее постигла та же доля, хотя ребенок вроде бы у нее был.



О ее пропавшем сыне Юрии слагают легенды, так как мать не желала отдавать его ко двору и отправила расти вдали от себя. Соломония была первой русской женой царя, так как перед ней на месте государыни была, к примеру, византийка Софья Палеолог.



Надя Романова, мать Ирины Орловой - из потомков Ярославовых и Сабуровых



И наконец дочь Михаила Сабурова вышла замуж за князя Оболенского, хотя имя ее и неизвестно. Первым Оболенским был сын Тарусского князя Юрия Константин, получивший в удел Оболенск. Муж Сабуровой Ярослав был ему прапраправнуком. Все они потомки Ярослава Мудрого.



Раевская, жена внебрачного сына Орлова



Кстати, Оболенские по этой ветке не все продолжили эту фамилию. Они звались Ярославовыми-Оболенскими, а позже некоторые остались просто Ярославовыми. Так вот одна из потомков помещица Татьяна вошла в историю как подруга известного из братьев-графов Орловых. Федор Орлов вне брака стал отцом ее детей. Императрица разрешила им принять фамилию папеньки, но без титула.



Правнучка Орлова и Ярославовой Лиза вышла замуж за потомка знаменитых заводиков Демидовых.



Другая из потомков, Ольга Терновская, дочь диссидента в 60-е годы продолжала дело отца, но в итоге эмигрировала в Америку. Леонард Терновский взял фамилию матери, но по отцу он Ярославов - потомок сына Сабуровой и Оболенского Алексея.



Другой из потомков Алексея, его правнук Николай ухитрился жениться на наследнице императорской семьи Романовых - Надежде, правнучке Николая I. Дед Надежды, великий князь Николай в первом браке стал отцом двух сыновей. Надежда, дочь одного из его сыновей Петра, вышла замуж за Николая Орлова еще в России, но муж вместе с ней, как наследницей правящей семьи эмигрировал. С ними уже была их малышка-дочь Ирина, которая вышла замуж в Риме за потомка австрийских дворян Вальдштеттенов.



Таковы потомки внучки Чингисхана Чулпан на русской земле.