Армения и Азербайджан: пальба на грани апокалипсиса

16:19 17.07.2020 Конфликт на Кавказе может взорвать еще и отношения Турции с Россией



Самый кровавый за последние годы вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном на глазах перерастает в полномасштабную войну. 16 июля Минобороны Азербайджана пригрозило практически немыслимым - нанести удар по Мецаморской АЭС в Армении в качестве ответа на анонсированный Ереваном ракетный удар по Мингечевирскому водохранилищу.



"Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", - сказал руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы. Он добавил, что Мингечевирское водохранилище защищено и средства ПВО Азербайджана "не дают возможности ударить по этому стратегическому объекту".



Напомним, 12 июля на границе между Тавушской областью Армении и Товузским районом Азербайджана возник вроде бы незначительный на первых порах инцидент с применением стрелкового оружия, который быстро перешел в артиллерийскую дуэль. Конфликт стремительно набирал обороты: артиллерийским и минометным обстрелам подверглись окрестности армянских сел Мовсес и Чинари, а также азербайджанских Агдам и Дондар Гушчу. Ереван по состоянию на утро 17 июля заявил о четырех погибших со своей стороны. Баку - об 11.



Но теперь, не исключено, конфликт выходит на новый уровень. Ранее эксперты отмечали, что в случае подрыва плотины Мингечевирского водохранилища вода может затопить Баку и привести к масштабной экологической катастрофе. С другой стороны, удар по АЭС в Армении, по экспертным оценкам, привел бы к гибели примерно 50 тысяч человек и к радиоактивному заражению всей армянской территории.



Характерно, что на этот раз апокалиптичный сценарий обсуждают не только эксперты, но и военные. Это означает, что такой вариант войны между Азербайджаном и Арменией, как минимум, прорабатывается. Здесь надо понимать: в отличие от начала 1990-х, когда вспыхнула Карабахская война, сегодня не только Баку, но и Ереван накопили просто горы современного оружия.



В арсенале Армении - ракетный комплекс 9К720 "Искандер-М". Его ракеты управляются на всем протяжении полета (280 км в экспортной версии), что затрудняет их перехват средствами ПРО. На вооружении Азербайджана - турецкие реактивные системы залпового огня Т-300 Qas?rqa, Roketsan T-122/300, T-122 Sаkarya и T-107 Boran, которые предназначены для уничтожения целей противника на расстоянии 100?180 км. Их реактивные снаряды оснащены фугасно-осколочными и зажигательными боеголовками и предназначены для поражения легкобронированных целей и живой силы противника.



Словом, Ереван и Баку достаточно хорошо экипированы, чтобы всерьез вцепиться друг другу в глотки. И это ставит Россию в крайне затруднительное положение.



Начать с того, что мы продаем оружие и Армении, и Азербайджану. Плюс - с обеими республиками мы развиваем экономическое сотрудничество. Армения при этом - партнер России по Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия).



Глава армянского МИД Зограб Мнацаканян после инцидента на границе позвонил генсеку ОДКБ Станиславу Засю, предоставив тому "подробную информацию о нарушениях режима прекращения огня, совершенных вооруженными силами Азербайджана". Однако экстренное заседание постоянного совета организации, которое сначала было назначено на понедельник, неожиданно перенесли на неопределенный срок "для проведения дополнительных консультаций". То есть, ОДКБ (читай - Россия) тихо "слилась", не предоставив одной из стран-участниц никакой помощи и защиты.



А вот Турция - партнер Азербайджана - поступила иначе. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сразу поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. А затем глава Минобороны Турции Хулуси Акар на встрече с азербайджанской делегацией заявил, что Турция решительно осуждает "подлую атаку на Товузский район Азербайджана". И что гибель азербайджанских военных "не останется без ответа".



Понятно, почему Москва пытается "отсидеться в тени": у нее связаны руки. Армения территориально полностью изолирована от РФ - если Азербайджан закроет для нас воздушное пространство, нам придется для снабжения своей 102-й российской военной базы в Гюмри пользоваться воздушным пространством Турции. А если небо закроет еще и Анкара?



Аналогичные трудности возникнут, если Россия пойдет на ввод миротворцев в район армяно-азербайджанской границы. Не говоря о том, что такой шаг может обострить наши отношения и с Турцией, и с Западом.



Как выглядят перспективы армяно-азербайджанского конфликта, выйдет ли он боком для России?



- Эскалация конфликта возникла потому, что в Армении сменилось руководство, - считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований, известный российский политолог Михаил Александров. - Прежде там было руководство, прошедшее Карабахскую войну - в лице Роберта Кочаряна, Армена Саркисяна. Они хорошо представляли себе, что такое война. Новое армянское руководство не связано с участием в боевых действиях в Нагорном Карабахе.



С другой стороны, и нынешний азербайджанский лидер Алиев-младший не воевал. У него нет чувства причастности к Карабаху и тем трагедиям, которые тогда произошли. Как нет понимания всех последствий, сложностей и тягот, которые несет война.



Раньше у одной стороны - армянской - это понимание было, а у азербайджанской - не было. Поэтому она постоянно задиралась. Теперь задираются обе стороны. Как следствие, мы видим постоянную эскалацию риторики, и постоянную эскалацию конфликта. Дело дошло до угроз нанесения ударов по жизненно важным объектам, которые могут привести к катастрофе.



"СП": - Почему в дело не вмешивается ОДКБ?



- ОДКБ не реагирует потому, что понимает: нужно, чтобы обе стороны успокоились. Та же Турция рассматривает Армению как исторического врага. А Азербайджан - как союзника. Потому Анкара делает заявления однозначно в пользу Азербайджана. Но у нас совсем другая ситуация.



Азербайджан для России - совсем не враг. И хотя Армения наш союзник, Азербайджан для нас - партнер. Мы совсем не заинтересованы в том, чтобы угрожать Азербайджану и портить с ним отношения. Москва пытается идти не путем запугивания, а путем призыва сторон к диалогу.



Именно поэтому заседание ОДКБ не состоялось. Если сейчас проводить заседание - ОДКБ должно фактически осудить Азербайджан, поскольку Армения - член ОДКБ. Ну, и к чему это ведет? Только к дальнейшей эскалации конфликта!



Конечно, можно допустить: ОДКБ вступится за Армению и разгромит Азербайджан. Если Турция вмешается - мы и Турцию разгромим. И что из этого получится? НАТО вмешается, ядерная война начнется?



"СП": - Что тогда делать, если не вмешивать ОДКБ?



- Нужно действовать очень аккуратно. Как раз турецкие власти себя ведут безответственно: вместо того, чтобы содействовать урегулированию конфликта, они, наоборот, подначивают Азербайджан.



Это не по-партнерски по отношению к России: турки ведь знают, что РФ - официальный союзник Армении. Что, они с нами хотят в конфликт вступить, испортить окончательно отношения? Мало того, что в Сирии у нас с Анкарой проблемы, в Ливии - тоже, они хотят еще и в Нагорном Карабахе проблему создать?!



Я не исключаю, что Эрдогана таким образом подставляет проамериканская группировка в Турции - хочет его спровоцировать на шаги, которые приведут к разрыву отношений с Россией. Но тогда Эрдоган окажется в изоляции, а его свержение не будет проблемой.



Друзей у Турции нет. Западу нужна послушная Турция, которая выполняет его требования. А Эрдоган проводит самостоятельную политику, и заявляет о суверенитете. Западу такая Турция не нужна. Если Эрдоган окажется в изоляции - его дни будут сочтены.



Думаю, турецкому лидер надо придержать своих "ястребов" и содействовать затуханию конфликта. Понятно желание Турции "уесть" Армению, поставить ее в уязвимое положение. Но надо же просчитывать последствия, и вести себя ответственно.



"СП": - Россия могла бы ввести на армяно-азербайджанскую границу миротворческий контингент?



- Да, могла бы. Думаю, надо официально это предложить - с учетом, что неясно, кто из сторон является инициатором обстрелов. Миротворцы могли бы обеспечить, по крайней мере, наблюдение за прекращением огня.



Но для такого шага необходимо согласие обоих сторон конфликта. И если Армения, наверное, готова на вариант с российскими миротворцами, то Азербайджан, скорее всего, не готов. Однако Азербайджан может предложить, чтобы турецкие войска вошли в качестве миротворцев - но сомнительно, чтобы на это согласилось Армения.



В принципе, реальным предложением могли бы быть миротворческие силы СНГ.



"СП": - Конфликт в Закавказье будет расширяться?



- Он будет расширяться, если стороны продолжат задиристую политику и будут непропорционально отвечать на обстрелы. Если же они проявят разумность и будут воздерживаться от ответных действий - конфликт пойдет на затухание. Но это возможно в том случае, если обе стороны заинтересованы в затухании. А мне пока кажется, что и та, и другая сторона рвется в бой. Источник - СвободнаяПресса

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