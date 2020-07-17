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КырВыборы-2020. 44 партии хотят баллотироваться. Что известно о некоторых, - Д.Подольская
18:56 17.07.2020

Выборы-2020. 44 партии хотят баллотироваться. Что известно о некоторых

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Предвыборная гонка еще не стартовала, а скандалы уже сотрясают воздух.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отменила регистрацию полномочных представителей альтернативной партии СДПК, возглавляемой Сагынбеком Абдрахмановым. В ответ он пригрозил судом.

Таким образом, в списке намеревающихся баллотироваться в парламент остались 43 партии. Много малоизвестных и пока плохо узнаваемых, для которых засветиться на выборах - шанс попасть в большую политику.

Партия, я тебя знаю

Редакция 24.kg провела опрос читателей, какую из политорганизаций они считают самой известной. В мониторинге приняли участие 10 тысяч 685 респондентов.

36 процентов набрала политическая партия "Мекеним Кыргызстан".

Ее связывают с именем одиозного бывшего таможенника Райымбека Матраимова. Чем успело прославиться объединение, пока непонятно.

Лидером "Мекеним Кыргызстан" стал вице-спикер парламента Мирлан Бакиров, покинувший ряды партии "Онугуу-Прогресс". В составе политсовета тоже сплошь перебежчики: уже бывший член "Республики - Ата Журт" Марлен Маматалиев, экс-член "Ата Мекена" Каныбек Иманалиев, доктор политических наук и юрист, представляющий интересы Матраимовых в суде против 24.kg, Kloop, "Азаттыка" и журналиста Али Токтакунова, Канатбек Азиз.

Кто, кроме них, составляет костяк политорганизации и появится в предвыборном списке, информации пока нет. Все решится на съезде, дату которого в штабе партии пока не определили.

На втором месте с результатом 17 процентов политическая партия "Бирик". Ее возглавляет бывший член "Ата Мекена" Кылычбек Исмамбетов. В 2015 году он шел в Жогорку Кенеш по списку социалистов. Но потом добровольно вышел из политорганизации. В 2017-м создал собственное объединение.

В учредителях "Бирика" числятся еще 11 человек. Однако известных политиков нет.

Как только были объявлены выборы в Жогорку Кенеш, "Бирик" одна из первых подала в ЦИК уведомление. И первой же получила предупреждение за преждевременную агитацию.

К партии были нарекания и во время действия режима ЧП. Несмотря на то что местные выборы были отсрочены, члены политобъединения развозили продукты в пакетах со своим логотипом и мыли подъезды. В избирательной комиссии тогда заявляли, что это нарушение. Но "Бирик" так к ответу не привлекли.

Почетное третье, четвертое, пятое

Старейшую социалистическую партию "Ата Мекен" во главе с неизменным лидером Омурбеком Текебаевым по итогам опроса знают 6 процентов. Они на третьем месте.

В список кандидатов в депутаты ЖК, по всей видимости, войдут бывшие социал-демократы Жанар Акаев и Рыскелди Момбеков. Последний вышел из политсовета СДПК и приостановил свое членство в политорганизации в конце мая, когда стало понятно, что некогда всесильная партия рассыпалась, как карточный домик.

Недавно Рыскелди Момбеков, Жанар Акаев и Наталья Никитенко заявили, что выборы в Жогорку Кенеш надо перенести из-за критической эпидемиологической ситуации в стране. Свою позицию они объяснили тем, что, когда умирают люди, не хватает врачей, лекарств, коек в больницах, не время бороться за мандаты.

Уведомление из ЦИК об участии в выборах "Ата Мекен" не отозвала. Эксперты назвали высказывания об отсрочке профанацией.

Впрочем, как и заявление лидера "Республики" Мирлана Жеенчороева. Он сказал, что политорганизация приостанавливает избирательную кампанию до стабилизации эпидемиологической ситуации, съезд проводить также не будет, а работу предвыборных штабов перенаправит на борьбу с коронавирусом.

В ЦИК назвали это заявление странным и напомнили, что если в положенный до 20 августа срок "Республика" не представит все необходимые документы, включая список кандидатов в депутаты, то она не пройдет регистрацию.

Вопросы у избирательной комиссии вызывает также и недавнее пожертвование в виде 5 миллионов сомов на благодарность медикам от бывшего главы "Республики" Омурбека Бабанова.

В ЦИК пояснили, что, если последний все-таки вознамерится возглавить список своей партии или войти в него как кандидат, перечисление финансов будет расценено как грубое нарушение.

Но Омурбек Бабанов о своих политических амбициях не заявлял. Напротив, он утверждает, что ушел из большой политики навсегда, и полностью посвятил себя бизнесу.

"Республика" по итогам опроса 24.kg оказалась на пятом месте вместе с партией Адахана Мадумарова "Бутун Кыргызстан".

Политобъединение участвовало в последних выборах в парламент в 2015 году. Однако в Жогорку Кенеш не попало. Адахан Мадумаров назвал тогда результаты голосования фальсификацией, а себя объявил оппозиционером.

На четвертом месте закрепилась партия экс-нардепа Камчыбека Ташиева "Мекенчил". В рейтинге узнаваемости она набрала 3 процента. Пока о политорганизации известно мало. Сам лидер находится в госпитале с внебольничной пневмонией и комментариев не дает.

Но, как утверждают в некоторых СМИ, "Мекенчил" - это бывший проект опального политика Садыра Жапарова, находящегося в заключении по обвинению в захвате заложника.

Партия появилась в 2015-м, однако в Жогорку Кенеш не баллотировалась.

Аналитики рекомендуют дождаться съезда и посмотреть на сформированный список, тогда и станет понятно, кто патронирует политобъединение.

Темная лошадка и известные с неизвестными

Народно-демократическая партия Кыргызстана (НДПК) получила 4 процента. Организация появилась в 2010 году. Ее возглавляет Бакай Медетбеков. В 2016-м политическая партия баллотировалась в Бишкекский горкенеш, но не прошла.

О Бакае Медетбекове в открытых источниках мало информации. По данным Министерства юстиции, в 2019 году он зарегистрировал ОсОО, занимающееся ремонтом и техническим обслуживанием оружия и систем вооружения.

НДПК обошла даже "Кыргызстан" Каната Исаева. У этой политорганизации всего 2 процента по шкале известности.

Партия "Кыргызстан" на выборах в 2015-м пришла к финишу третьей. Первый год одноименную фракцию в Жогорку Кенеше трясло от списочных войн. Под занавес шестого созыва волна ротаций вновь прокатилась по фракционному составу.

В мае из "Кыргызстана" вышли два депутата - Жаныбек Исаев и Алмазбек Эргешев. Вместо них в ЖК пришли один из самых богатых людей республики, бизнесмен Шаршенбек Абдыкеримов и бывший заместитель главы АКС Жаныбек Жоробеков.

Как будет выглядеть предвыборный список политорганизации, решит съезд. Дата проведения согласовывается.

Один процент у партии "Биримдик". Ей эксперты прочили победу на предстоящих выборах и называли фавориткой "Белого дома". По 1 проценту также досталось "Чон казат" и "Мекен ынтымагы".

Последняя, кстати, уже участвовала в выборах-2015. Однако в шестой созыв прорваться не удалось.

"Чон казат" снискала узнаваемость радикальными призывами отнять и поделить добро, принадлежащее местным олигархам. Эксперты полагают, что это проект, созданный под выборы. 4 октября станет ясно, насколько он успешен и реализуемый.

Один процент достался и политической партии "Социал-демократы". Она возникла на осколках СДПК. Создали и возглавили политорганизацию сыновья Алмазбека Атамбаева Кадыр и Сеид.

В политсовет вошел также молодой, но амбициозный Темирлан Султанбеков. А преданные Атамбаеву депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова примкнули к сочувствующим. Они проходят фигурантами уголовного дела о событиях в Кой-Таше и баллотироваться в парламент не могут.

Остальные партии набрали по 0 процентов известности. Но аналитики просят не спешить с прогнозами: гонка только начинается, и последние сегодня вполне могут оказаться в числе первых завтра.

Источник - 24.kg
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