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|В Казахстане объединят статистику по коронавирусу и пневмонии. Догадались!
23:40 17.07.2020
Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой.
В Казахстане объединят статистику по коронавирусу и пневмонии, передает zakon.kz.
Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой.
В целях обеспечения максимальной прозрачности данных по случаям коронавируса и пневмонии, Министерством здравоохранения определены новые подходы к учету и формированию статистических данных. С учетом проведенных технических консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ нами принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезни. Таким образом, лабораторно-подтвержденные случаи COVID-19 будут объединены со случаями пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, имеющими клинические и эпидемиологические признаки COVID-19, - отметил он.