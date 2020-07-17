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Массовая драка между азербайджанцами и армянами произошла в Лондоне. Второй фронт
00:00 18.07.2020

Азербайджанские СМИ сообщают, что на протестовавших азербайджанцев напали армяне. Армянские СМИ утверждают, что драку спровоцировали азербайджанцы.

17 июля, в центре Лондона произошло столкновение между армянами и азербайджанцами, когда в столичном районе Кенсингтон они проводили акции в связи с военной эскалацией на границе двух закавказских республик, сообщает zakon.kz.

Десятки азербайджанцев с флагами Азербайджана и Турции скандировали лозунги "Карабах", "Карабах - наш, он будет наш", "Позор, Армения".

Азербайджанские СМИ сообщают, что на протестовавших азербайджанцев напали армяне. Армянские СМИ утверждают, что драку спровоцировали азербайджанцы. В Twitter появились кадры столкновений.

Azerbaijani and Armenians clash at a protest in London pic.twitter.com/CQNk2bbh1V

- Cavid Ağa (@cavidaga) July 17, 2020
Another video of scuffles between supporters of #Armenia and #Azerbaijan outside Azerbaijan"s embassy to the UK in central #London today:pic.twitter.com/kfniHAEgTg

- Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) July 17, 2020
Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения). В Нагорном Карабахе ситуация оставалось спокойной.

С обеих сторон есть потери ранеными и убитыми. Ответственность за атаки стороны возлагают друг на друга.

Источник - zakon.kz
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