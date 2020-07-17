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Могут ли хакеры подорвать миропорядок? - Bild
00:06 18.07.2020

17 июля 2020 г.
Лу Зиберт и Филипп Пятов | Bild

"Вечером в среду неизвестные злоумышленники завладели профилями мировой элиты в Twitter, в том числе миллиардера Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и экс-президента США Барака Обамы, - пишет немецкий таблоид Bild. - На страницах знаменитостей внезапно появился призыв к подписчикам перевести деньги в популярных биткоинах с обещанием удвоить сумму".

По данным Twitter, хакеры проникли во внутреннюю систему соцсети и таким образом получили доступ к аккаунтам знаменитых жертв. Добычей злоумышленников стали около 105 тыс. евро. Что будет, если в будущем профессиональные хакеры смогут взламывать профили глав государств, чтобы подорвать миропорядок?

"Я считаю это очень реальной опасностью", - сказал в разговоре с Bild эксперт по спецслужбам Армин Шустер. - Он обеспокоен: "Представьте себе, что хакеры получат от государства задание с помощью фейковых сообщений в Twitter спровоцировать конфликт". Тогда придется лишь надеяться, "что остальной мир будет сохранять спокойствие, когда в соцсетях внезапно будут распространяться ужасающие сообщения".

"Еще в 2013 году хакеры захватили профиль новостного агентства AP в Twitter и распространили выдуманное сообщение о двух взрывах в Белом доме. В результате сразу обрушился американский индекс Доу-Джонса", - отмечает издание.

"Министерство иностранных дел ФРГ подтвердило в ответ на запрос Bild: "В последние годы в дипломатии значительно возросло значение соцсетей, в том числе Twitter". Проверяет ли правительство сообщения в Twitter других глав государств на их подлинность и как именно, ведомство не ответило", - передает издание.

Источник: Bild

Источник - Инопресса
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