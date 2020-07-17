О чем все молчат: причины падения экономики Казахстана

01:28 18.07.2020 Экономист Петр Своик на цифрах объяснил, что нынешнее, и возможно, ближайшее будущее состояние отечественной экономики никак не связано с коронавирусом.



В статье на ресурсе Информационно-аналитического центра Петр Своик пишет сразу о двух онлайн дискуссиях на тему "радикальная реформа экономики". По его мнению, они помогают осознать, что происходит в стране и чего ожидать далее. И это понимание приходит не потому что мы слышим конкретные цифры, сценарии и меры. Совсем наоборот - потому что звучат только обтекаемые фразы.



Что говорят эксперты



Главная ценность этих онлайн-мероприятий – состав участников. Казахстанские и зарубежные эксперты - лучшие в своем классе. Практически идеальный набор. Можно сказать, что все они ровесники нынешней экономической модели.



Дистанционное образование ударило по легкой промышленности - эксперт



Выросшие в ней профессионально и статусно. Никто из спикеров не связан, мешающей выражать собственное мнение официальной должностью, но одновременно все плотно вставлены во властную и бизнес-среду.



Общие тезисы с обеих дискуссий:



Экономика в Казахстане хромает на обе ноги, нет ни одной отрасли, где бы ни накопились серьезные проблемы

трудно говорить о каких-то экономических реформах, пока в нашей стране существуют тотальная коррупция, отсутствует справедливый суд, а госаппарат чудовищно забюрократизирован

кризис общемировой

налоги для бизнеса поднимать нельзя, наоборот, надо дополнительно поддержать предпринимателей

население также нуждается в массированной поддержке

деньги для того и другого приходится брать из Национального фонда, другого варианта все равно нет.



А еще эксперты дружно констатировали, что



банковская система Казахстана и Национальный банк конкретно своего предназначения не исполняют



Политику ведут неправильную, решению кризисных проблем не только не способствуют, но и сами являются едва ли не главной проблемой.



Недоумение неопределенности



Никто даже не попытался сделать заявку на общее видение антикризисной политики и тем более нового экономического курса. Наоборот, эксперты явно уклонялись от такой роли, ограничиваясь в лучшем случае отдельными пожеланиями.



К примеру, все согласились, что правительственные кадры надо решительно обновлять. И брать их нужно из бизнеса. Но как же быть с новым курсом? Ведь если топовые экономисты Казахстана оставили нас в тревожной неопределенности, что ждать от стратегов из правительства?



Дефицит лекарств начался в мае: импорт медикаментов сократился на 30%



И вот наш ответ: как лицом к лицу лица не увидать, так и дефекты политико-экономической конструкции, находясь внутри нее, не разглядеть.



Нам же с вами ничто не мешает посмотреть в глаза реальным вызовам. Тем более, что все перечисленные экспертами проблемы пришли к нам не с коронавирусом и падением мировых нефтяных цен, а на несколько лет раньше. И



зафиксированы они уже тогда, вместе со стратегией преодоления, ни кем-нибудь, а высшим государственным руководством



А ведь был план



Май 2015 года. Президентский "План нации – сто конкретных шагов". Позади украинский майдан, мировые цены на нефть упали вдвое, российский рубль потерял половину стоимости, тенге под сильнейшим давлением, казахстанские производители в шоке.



В марте уже прошли досрочные перевыборы президента Назарбаева, а в августе грянет девальвация тенге. И в каком же направлении были устремлены сто конкретных шагов?



Все они были расписаны по пяти институциональным реформам:



современный госаппарат,

верховенство закона,

индустриализация и экономический рост,

нация единого будущего,

подотчетное государство.



А теперь наложим вся пять целей на то, что со знанием дела зафиксировали наши эксперты. На то, чем кипит Казнет и о чем говорит президент Токаев.



Не находите, что совпадение стопроцентное?



Только не в смысле прогресса, а как раз регресса. Причем по всем пяти правильно сформулированным и насущным уже тогда институциональным реформам.



Нет худа без добра



Надо было прийти коронавирусу, чтобы во всей полноте выявилось движение вспять качества экономики и государственного управления. Осталось понять – почему. Ведь и президент, и правительство, несомненно, старались достичь запланированных целей.



Мы никогда не найдем верный ответ, если не признаем вслух:



обостренные коронакризисом и доведенные им до всеобщей очевидности недостатки казахстанской экономики и связанной с нею системы власти это никакие не недостатки.



Это как раз



системные основы такого периферийно-вывозного типа экономики



Президент Назарбаев в свое время дал четкую установку – сначала экономика, потом политика. Это на самом деле так и есть.



Силою объективных обстоятельств Казахстан был вписан в мировой рынок через отданный иностранцам экспорт сырья и импорт готовых товаров, импорт иностранных кредитов и инвестиций с экспортом доходов от них.



И именно под такую "вывозную" схему, не допускающую появления ресурсов для внутреннего развития, сформировалась система госуправления, которая нуждается в "управляемом" правосудии и бюрократическом аппарате.



Производство и потребление



Попробуем диагностировать экономику нашей страны, взяв за основу данные прошлого года - еще благополучного по пандемии и нефтяным ценам.



экспорт 2019 года – $65,1 млрд,

импорт - $49,1 млрд,

ВВП - $179,3 млрд.



Примерно такие показатели были и в 2010-2011 годах.



Доллар станет дешевле, а цена на нефть вырастет - прогнозы экспертов



То есть сырьевой локомотив попросту потерял ход. Возможности наращивания физических объемов добычи исчерпаны, а мировые цены давят не вверх, а вниз.



Идем дальше:



экспорт составляет более 36% от ВВП, а с учетом инфраструктуры и обслуживающих отраслей это сильно больше половины. То есть экономика Казахстана производит в основном то, что страна не потребляет.



доля импорта – больше четверти (27%) ВВП, а с учетом торговли и всего прочего – тоже тянет на половину. То есть страна потребляет по большей части то, что не производит.



Все на благо инвесторов?



И еще: вынос валюты с импортом забирает более трех четвертей экспортной выручки. И это даже не заполнение китайскими, российскими, турецкими и прочими товарами потребительского рынка. Это обеспечение эксплуатационных и инвестиционных потребностей тех же сырьевых экспортеров.



То есть основная



внешне ориентированная часть экономики Казахстана как минимум на три четверти работает сама на себя по схеме "вход-выход"



Сама же страна от такой сквозной схемы имеет некоторое количество (не более 15-20% от трудоспособного населения) рабочих мест с относительно неплохой зарплатой. Другое дело, вписанная в "вывозную" схему компрадорская верхушка, имеющая свою долю в "иностранном" инвестировании и кредитовании, там ежегодный счет идет на миллиарды.



Что если не колония?



При уже указанных величинах экспорта-импорта прошлого года по строке "баланс первичных доходов" (доходы тех самых инвесторов и кредиторов) из Казахстана официально выведено $21,8 млрд. Общий счет текущих операций принес по году дефицит $5,5 млрд.



Вот вам и концы с концами: против $65 млрд экспортной сырьевой выручки $49 млрд "сквозных" расходов на импорт, да еще отдай почти $22 млрд кредиторам и "инвесторам".



Плюсы и минусы Национального фонда благосостояния



Почему так много? Потому что на накопленные к концу прошлого года $91 млрд резервов Нацбанка и активов Национального фонда экономика Казахстана набрала внешний долг величиной $158 млрд, а международная инвестиционная позиция нашей страны опустилась в минус до $63 млрд.



В XXI веке уже не принято пользоваться определением "колониализм", но вообще-то более точного определения нынешней схемы внешней эксплуатации природных и человеческих ресурсов нашей страны не подберешь. В любом случае имеем затягивающуюся петлю внешних обязательств, душащую нашу экономику и без коронавируса.



Диагноз: неутешительный



И заключительный "рентген" насчет уже человеческих ресурсов. По статотчету за тот же 2019 год доля оплаты труда в ВВП составила чуть более 30%. И это почти вдвое ниже того, что необходимо для экономической и социальной устойчивости.



Мало того, если брать по отчету ЕНПФ, куда идут все отчисления от легально работающих, доля "белой" зарплаты в Казахстане лишь 14,4% ВВП.



То есть



нынешняя экономическая модель обеспечивает только 48% структурной занятости отнюдь не многочисленного населения Казахстана



Остальные 52% – структурная безработица, прикрываемая термином "самозанятость".



Итак, в отличие от сидящих внутри такой модели экспертов, мы с вами не только перечислили основные, на фоне коронавируса, болезненные проявления казахстанской политико-экономической системы, но и поставили диагноз.



А правильный диагноз – уже половина лечения. Источник - ia-centr.ru

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