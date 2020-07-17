Скончался самый известный кыргызский кинооператор Мурат Алиев

07:52 18.07.2020

18 июля 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

В Кыргызстане скончался знаменитый кинооператор Мурат Алиев



со страницы Министерства культуры, информации и туризма в Facebook

Фото со страницы Министерства культуры, информации и туризма в Facebook. Заслуженный деятель культуры, лауреат Государственной премии имени Токтогула Мурат Алиев

В Кыргызстане на 72-м году жизни после тяжелой болезни скоропостижно скончался заслуженный деятель культуры КР, лауреат Государственной премии имени Токтогула Мурат Алиев. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.



Мурат Алиев родился 10 декабря 1948 года в Нарыне. В 1979 году окончил кинооператорский факультет ВГИК.



Его трудовая и творческая деятельность началась на киностудии "Кыргызфильм" в 1966 году в качестве ассистента кинооператора. Его учителями были известные кыргызские кинооператоры Марлест Туратбеков, Кадыржан Кыдыралиев, Нуртай Борбиев.



В 1980-1990-х годах на киностудии "Кыргызфильм" он работает в качестве кинооператора-постановщика кинофильмов "Первый" режиссера Геннадия Базарова "Снайперы", "Восхождение на Фудзияму" Болота Шамшиева, "Великий шелковый путь" - Каридина Акматалиева.



В эти же годы Мурат Алиев снимает более 30 хроникально-документальных фильмов в качестве режиссера-оператора.



Мурат Алиев внес свой вклад не только в киноисскусство Кыргызстана, но и Казахстана. Начиная с 2000-х годов его приглашают на съемки значимых фильмов кинематографисты Казахстана. В качестве кинооператора-постановщика на киностудии "Казахфильм" он снял более 10 художественных кинофильмов.



В 2013 году Мурат Алиев стал номинантом на премию Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии "за Лучшую операторскую работу" в фильме "Шал" ("Казахфильм") и принят в члены Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии.



Высокий уровень кинооператорского мастерства Мурат Алиев проявил на съемках исторического фильма "Курманжан датка" режиссера Садыка Шер-Нияза. Картина стала призером многих международных кинофестивалей и имела зрительский успех.



За значительный вклад в развитие национального киноискусства в 2011-м году ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля культуры КР, в 2017-м - удостоен государственной премии имени Токтогула за фильм "Курманжан датка", награжден орденом "Данк", Почетной грамотой КР.



Жизнь и творческий путь Мурата Алиева будут служить ярким примером для нового поколения творческой молодежи. Его имя навечно сохранится в памяти кыргызского народа.