Испанские ученые нашли самый ранний симптом коронавируса - сыпь во рту

08:03 18.07.2020

17 июля 2020,

Группа испанских ученых нашла симптом коронавирусной инфекции, который проявляется раньше всего. Соответствующая статья опубликована в журнале JAMA Dermatology.



Специалисты обследовали 21 пациента и у шести из них обнаружили энантему в ротовой полости - сильную сыпь на слизистой оболочке. Возрастной диапазон пациентов составлял от 49 до 60 лет.



Как сообщает "Газета.ру", ученые выяснили, что сыпь проявляется за несколько дней до других симптомов COVID-19.



Вместе с тем специалисты пока не могут точно сказать, насколько широко распространен данный симптом среди заболевших.



Кроме того, ученые упоминают, что ранее поступила информация о кожных проявлениях "эритематозной сыпи" у 18 пациентов из Италии с тяжелой формой COVID-19.



Данное исследование, как отмечается в статье, было одобрено институциональным наблюдательным советом Университетской больницы имени Рамона-и-Кахаля в Мадриде.



Накануне французские ученые выявили характерный признак у пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19 - усиленное воспаление и дефицит интерферона.



На прошлой неделе ученые из Лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета заявили, что язвы, кандидоз и увеличение лимфоузлов могут быть вторичными проявлениями коронавирусной инфекции.



По данным Worldometer на 17 июля, в мире зафиксировано свыше 14 млн случаев заболевания COVID-19, 595,4 тыс. человек скончались, 8,3 млн пациентов выздоровели.