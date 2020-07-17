 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 18.07.2020
12:51  Элементарно, Ватсон-ака... Казрежиссер Рашид Нугманов ("Игла") ищет бабки на съемку... детективного сериала про хана Батыя
12:39  Проект железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай" имеет три варианта. Оптимальный никак не могут выбрать
11:51  Кошмарный сон Голливуда. Из мертвого города разбегаются последние актрисы и проститутки, - Tages-Anzeiger
11:47  Трещащая по швам американская мечта. Иммигранты бегут из Америки, - Die Zeit
11:45  У Башара Асада иных выборов нет. Лидер Сирии намерен укрепить власть парламентским методом, - "Къ"
08:43  32-летний узбекский дирижер Азиз Шохакимов назначен руководителем Страсбургского филармонического оркестра
08:16  В Узбе поймали и посадили очередных русских шпионов - полковника Ярбабаева с женой

08:03  Испанские ученые нашли самый ранний симптом коронавируса - сыпь во рту
07:52  Скончался самый известный кыргызский кинооператор Мурат Алиев
01:28  О чем все молчат: причины падения экономики Казахстана
00:57  Грядущая смерть банков, - В.Катасонов
00:06  Могут ли хакеры подорвать миропорядок? - Bild
00:00  Массовая драка между азербайджанцами и армянами произошла в Лондоне. Второй фронт
Пятница, 17.07.2020
23:40  В Казахстане объединят статистику по коронавирусу и пневмонии. Догадались!
19:00  Россия и торговое сословие. Ключевая особенность русской цивилизации, - А.Халдей
18:56  КырВыборы-2020. 44 партии хотят баллотироваться. Что известно о некоторых, - Д.Подольская
16:19  Армения и Азербайджан: пальба на грани апокалипсиса
16:17  Внучка Чингисхана Чулпан. Родоначальница русских князей Сабуровых
16:13  Бухарский нувориш Искандер Махмудов. Кто владеет Россией
16:12  Как китайские мусульмане дунгане оказались в Средней Азии и почему не хотят вернуться на родину?
16:09  COVID-19 и самоукрепление иммунитета, - К.Сирожидинов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
В Узбе поймали и посадили очередных русских шпионов - полковника Ярбабаева с женой
08:16 18.07.2020

Бывший военнослужащий Акбар Ярбабаев и его супруга признаны виновными в госизмене
Бывший начальник управления Объединенного штаба Вооруженных сил Узбекистана Акбар Ярбабаев признан виновным в измене государству и осужден на 11 лет и 6 месяцев. Его супруга Елена Ярбабаева по аналогичному обвинению приговорена к 6 годам условно.

Военный суд Узбекистана 15 июля вынес приговор бывшему начальнику управления Объединенного штаба Вооруженных сил Акбару Ярбабаеву и его супруге Елене Ярбабаевой, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Ранее радио "Озодлик" сообщало, что Акбар и Елена Ярбабаевы были арестованы 15 июля 2019 года. Следствие завершилось 1 февраля, после чего дело было передано в суд. Заседания начались 10 февраля. По данным "Озодлика", Акбара Ярбабаева обвиняли в шпионаже в пользу России (официально информация не подтверждена).

В интервью "Настоящему времени" в начале февраля брат подсудимого Алексей Ярбабаев рассказал, что к его делу не допустили адвоката по соглашению, которого наняли родственники военного. Вместо него защитой занимается неизвестный семье адвокат по назначению.

"У меня предположение одно: что этот арест связан с его работой, - сказал брат военного. - Но я хочу подчеркнуть, что гражданства РФ у него никогда не было, намерения его получить тоже не было. Россию Акбар посещал только в составе официальных делегаций и, как правило, был только в Москве: тогда он заезжал к маме, которая там живет: она уже в пожилом возрасте, и ее надо навещать. К нам в Санкт-Петербург он даже не заезжал", - заявлял он.

По итогам судебного процесса, продолжавшегося несколько месяцев и прошедшего в закрытом режиме, Акбар и Елена Ярбабаевы признаны виновными по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса (измена государству, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Республики Узбекистан в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, безопасности, обороноспособности, экономике Узбекистана путем шпионажа, выдачи государственных секретов или иного оказания помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности против Узбекистана) .

С учетом характера преступления и уровня социальной опасности, личного и семейного положения подсудимых, смягчающих и отягчающих обстоятельств, Акбар Ярбабаев был приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Суд, применив статью 57 УК (назначение более мягкого наказания), приговорил Елену Ярбабаеву к 6 годам лишения свободы. Однако, с учетом активного содействия расследованию и раскрытию преступлений и других смягчающих обстоятельств, суд пришел к выводу о возможности исправления осужденной без отбывания наказания. В результате она была осуждена условно с испытательным сроком на 3 года.

Акбар Ярбабаев в 1986 году окончил Качинскую высшую школу военных летчиков и с 1993 года начал работать в Вооруженных силах Узбекистана. В августе 2006 года был награжден орденом "Шон-Шараф" ("Славы") II степени.

Ранее по обвинению в государственной измене были также осуждены бывший директор Института стратегических и межрегиональных исследований политолог Рафик Сайфулин, бывший корреспондент газеты Минобороны "Ватанпарвар" Владимир Калошин и экс-дипломат Кадыр Юсупов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595049360
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2020 года №364
- Рейтинг управленческой элиты Казахстана во 2 квартале 2020 года
- Кадровые перестановки
- Зацикленный кабмин
- Азат Перуашев обратился в Генпрокуратуру по фактам неправомерных действий со стороны руководства кладбища "Батыс" в Алматы
- Я сам обманываться рад?
- Информация о начале приема заявок на выплату "42 500 тенге", распространяемая в мессенджерах и соцсетях, является фейком
- Казахстан продлил запрет на импорт ГСМ
- Умер экс-глава Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов
- Слова соболезнования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  