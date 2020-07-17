В Узбе поймали и посадили очередных русских шпионов - полковника Ярбабаева с женой

08:16 18.07.2020

Бывший военнослужащий Акбар Ярбабаев и его супруга признаны виновными в госизмене

Бывший начальник управления Объединенного штаба Вооруженных сил Узбекистана Акбар Ярбабаев признан виновным в измене государству и осужден на 11 лет и 6 месяцев. Его супруга Елена Ярбабаева по аналогичному обвинению приговорена к 6 годам условно.



Военный суд Узбекистана 15 июля вынес приговор бывшему начальнику управления Объединенного штаба Вооруженных сил Акбару Ярбабаеву и его супруге Елене Ярбабаевой, сообщила пресс-служба Верховного суда.



Ранее радио "Озодлик" сообщало, что Акбар и Елена Ярбабаевы были арестованы 15 июля 2019 года. Следствие завершилось 1 февраля, после чего дело было передано в суд. Заседания начались 10 февраля. По данным "Озодлика", Акбара Ярбабаева обвиняли в шпионаже в пользу России (официально информация не подтверждена).



В интервью "Настоящему времени" в начале февраля брат подсудимого Алексей Ярбабаев рассказал, что к его делу не допустили адвоката по соглашению, которого наняли родственники военного. Вместо него защитой занимается неизвестный семье адвокат по назначению.



"У меня предположение одно: что этот арест связан с его работой, - сказал брат военного. - Но я хочу подчеркнуть, что гражданства РФ у него никогда не было, намерения его получить тоже не было. Россию Акбар посещал только в составе официальных делегаций и, как правило, был только в Москве: тогда он заезжал к маме, которая там живет: она уже в пожилом возрасте, и ее надо навещать. К нам в Санкт-Петербург он даже не заезжал", - заявлял он.



По итогам судебного процесса, продолжавшегося несколько месяцев и прошедшего в закрытом режиме, Акбар и Елена Ярбабаевы признаны виновными по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса (измена государству, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Республики Узбекистан в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, безопасности, обороноспособности, экономике Узбекистана путем шпионажа, выдачи государственных секретов или иного оказания помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности против Узбекистана) .



С учетом характера преступления и уровня социальной опасности, личного и семейного положения подсудимых, смягчающих и отягчающих обстоятельств, Акбар Ярбабаев был приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.



Суд, применив статью 57 УК (назначение более мягкого наказания), приговорил Елену Ярбабаеву к 6 годам лишения свободы. Однако, с учетом активного содействия расследованию и раскрытию преступлений и других смягчающих обстоятельств, суд пришел к выводу о возможности исправления осужденной без отбывания наказания. В результате она была осуждена условно с испытательным сроком на 3 года.



Акбар Ярбабаев в 1986 году окончил Качинскую высшую школу военных летчиков и с 1993 года начал работать в Вооруженных силах Узбекистана. В августе 2006 года был награжден орденом "Шон-Шараф" ("Славы") II степени.



Ранее по обвинению в государственной измене были также осуждены бывший директор Института стратегических и межрегиональных исследований политолог Рафик Сайфулин, бывший корреспондент газеты Минобороны "Ватанпарвар" Владимир Калошин и экс-дипломат Кадыр Юсупов.