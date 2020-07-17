32-летний узбекский дирижер Азиз Шохакимов назначен руководителем Страсбургского филармонического оркестра

08:43 18.07.2020

С сентября 2021 года 32-летний дирижер из Узбекистана Азиз Шохакимов вступит в должность музыкального и художественного руководителя Страсбургского филармонического оркестра. С ним подписан контракт на три года, сообщает пресс-служба французского музыкального коллектива.



Шохакимов – лауреат международного дирижерского конкурса имени Густава Малера в Бамберге и Зальцбургского конкурса молодых дирижеров. Он имеет опыт работы с Симфоническим оркестром Юго-Западного радио Германии, оркестром Эльбской филармонии, Филармоническим оркестром Радио-Франс и другими коллективами. С 2015 года узбекистанец занимает пост капельмейстера Немецкой оперы на Рейне в Дюссельдорфе.



В 2014 году Шохакимов концертировал со Страсбургским оркестром и знаком с некоторыми музыкантами. По его словам, у них общее видение музыкальных идей. Вместе с коллективом дирижер планирует расширить репертуар за счет произведений различных стилей. "С нетерпением жду создания музыки с этими замечательными музыкантами", – написал Шохакимов на своей странице в Facebook.



Страсбургский филармонический оркестр основан в 1855 году. Он является одним из главных оркестров Национальной Рейнской оперы. Основной площадкой считается Дворец музыки и конгрессов. В 1994 году коллектив получил статус национального оркестра. В его составе более ста музыкантов.