У Башара Асада иных выборов нет. Лидер Сирии намерен укрепить власть парламентским методом, - "Къ"

11:45 18.07.2020 Газета "Коммерсантъ" №126 от 18.07.2020, стр. 1

Запланированные на воскресенье парламентские выборы в Сирии пройдут на фоне ужесточения западных санкций в отношении Дамаска и острого кризиса в экономике. США и ЕС по-прежнему рассчитывают если не на смену сирийского руководства, то хотя бы на начало политических реформ в этой стране. Однако вместо диалога с оппозицией власти Сирии демонстрируют приверженность прежнему курсу - за парламентскими выборами в следующем году должны последовать и президентские. В Дамаске подчеркивают, что глава государства Башар Асад будет оставаться у власти до тех пор, пока сами сирийцы этого хотят.



Изначально выборы в Народный совет (парламент) Сирии были запланированы на апрель, но из-за пандемии коронавируса они дважды переносились. Откладывать дальше власти не сочли нужным, тем более что официальное число инфицированных в стране пока не превышает 500 человек.



На 250 мест в Народном совете претендуют свыше 1,6 тыс. кандидатов. В список блока "Национальное единство" включены 166 представителей возглавляемой президентом Сирии Башаром Асадом Партии арабского социалистического возрождения ("Баас") и 17 кандидатов от союзных с ней организаций. В этом году "Баас" впервые использовала "принцип рекомендаций", когда кандидаты в общий список избирались в ходе конференций региональных отделений и потом уже отбирались центральным руководством партии. Ранее список формировался простым решением партийной верхушки.



Башар Асад назвал "принцип рекомендаций" свидетельством "динамики партии" и ее готовности к переменам, что должно "способствовать развитию и углублению демократического опыта в Сирии".

Представители "Баас" заявляют о существенном обновлении партийных списков. Так, из 15 мест в Дамаске десять досталось представителям молодого поколения, которые ранее не избирались в парламент. В Алеппо таких кандидатов 10 из 12. Помимо партийного списка в Сирии есть еще списки профсоюзных объединений. Хотя агитация уже завершена, списки могут корректироваться до самого последнего момента, так как некоторые кандидаты в депутаты в самый последний момент отказываются от участия в выборах. Один из самых громких случаев - самоотвод бизнесмена Мухаммеда Хамшо, близкого к брату президента Махеру Асаду. Господин Хамшо был членом парламента с 2011 года и практически все это время находился под санкциями ЕС и США.



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На территории Сирии в воскресенье будут открыты свыше 7 тыс. участков. За четыре года власти увеличили подконтрольную им территорию, вернув пригороды Дамаска, Алеппо, южные провинции, часть районов на севере и востоке страны. И теперь им нужно продемонстрировать, что государственные институты в этих районах восстановлены, а население свободно в своем волеизъявлении.



"У любого человека, не близкого к партии "Баас", нет шансов выиграть выборы. Мы привыкли, что семья Асада считает Сирию своей фермой и она выбирает фермеров, охранников и торговцев, а также тех, кто будет есть фрукты",- сказал "Ъ" один из командиров сирийской оппозиции полковник Фатех Хасун, отвечая на вопрос, что думают о выборах жители провинции Деръа - одной из тех, что вернулась два года назад под контроль Дамаска. В последние месяцы провинция, которая стала родиной "сирийского восстания" в 2011 году, балансирует на грани нового взрыва.



Сирийцы, находящиеся за пределами страны, голосовать не могут. И это один из поводов для западных стран признать выборы нелегитимными, так как в результате войны за пределами страны оказалась практически четверть населения.

Помимо этого Запад воспринимает проведение выборов как отказ Дамаска от политических реформ, особенно на фоне пробуксовывания работы Конституционного комитета, запущенного в октябре прошлого года. Предполагалось, что комитет будет работать под эгидой ООН над конституционной реформой, на основе которой будут проведены парламентские и президентские выборы. Однако деятельность комитета остановилась, едва начавшись: представители оппозиции и Дамаска не сошлись во мнениях, а из-за коронавируса вопрос о новых встречах и вовсе подвис в воздухе. Сейчас обсуждается идея возобновления переговоров в августе. К этому моменту в Сирии уже появится новый парламент.



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Учитывая предыдущий опыт работы Конституционного комитета, есть опасения, что компромисс между оппозицией и властями относительно будущего Сирии не будет найден и до запланированных на 2021 год президентских выборов, в которых, по всей видимости, снова будет участвовать Башар Асад. Как заявил в прошлом месяце глава МИД Сирии Валид Муаллем, президент Асад останется у власти "до тех пор, пока сирийцы хотят, чтобы он остался". Это означает сохранение западных санкций в отношении Дамаска, отсутствие денег на восстановление поствоенной экономики и другие проблемы для сирийских властей. И без того ситуация в стране находится на грани краха: в июне резко обесценился сирийский фунт, в то время как цены на товары первой необходимости продолжают расти. Чтобы погасить волну недовольства, президент Асад отправил в отставку премьер-министра Имада Хамиса, занимавшего этот пост с июля 2016 года. Его место временно занял министр водных ресурсов Хусейн Арнус. Новый глава правительства будет назначен после выборов в парламент, члены которого должны формально утвердить кандидатуру.



"Сирии как никогда раньше необходимы выборы. Некоторые страны, которые поддерживают террористов и прямую оккупацию Сирии, лелеют мечту о превращении ее в несостоятельное государство",- сказал в интервью Sputnik Arabic бывший член делегации сирийского правительства на переговорах в Женеве Усама Данура.



Этой позиции придерживаются и в Москве, рассматривая выборы как свидетельство нормального функционирования всех властных структур.

"Важно это для того, чтобы сохранялась стабильность, чтобы не реализовывался сценарий сопредельных государств, например ливийский. Мы считаем важным проведение выборов в соответствии с действующей конституцией",- заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Сирийская оппозиция с такой постановкой вопроса не согласна. "Проведение выборов в условиях международной изоляции, под угрозой оружия и давления со стороны служб безопасности не имеет иной цели, кроме как создать впечатление, что все идет как обычно и нет необходимости что-либо менять",- сказал "Ъ" член малой переговорной группы Конституционного комитета от оппозиции Сафван Аккаш. Он подчеркнул, что выборы происходят вопреки позиции Совбеза ООН, предусматривающей политические реформы и проведение выборов, в которых смогут принять участие в том числе и представители оппозиции.



Как прошла четвертая международная донорская конференция по Сирии

"Анализ парламентских выборов в военное время имеет решающее значение для понимания того, как режим пытался обновить свою социальную базу, которая сократилась в первые годы конфликта",- цитирует исследование о сирийских выборах Европейского университетского института (European University Institute) саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат". В нем отмечается, что в ходе выборов 2016 года система должна была стимулировать своих наиболее активных сторонников, участвовавших в военной и пропагандистской деятельности, так как перед Дамаском стояла первостепенная задача - "выиграть битву". Вторая задача - восстановить центральную роль партии в государственных институтах. Третья - расширение социальной базы. В итоге в парламенте возросло число депутатов, принимавших участие в боевых действиях, появилась и новая категория - члены семей погибших бойцов. Учитывая, что выборы в 2020 году проходят в условиях экономического кризиса, издание отмечает рост значимости денежного фактора. Речь идет о возможности заплатить за свое включение в списки или подкупить потенциальных избирателей.



Марианна Беленькая Источник - kommersant.ru

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