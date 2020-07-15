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Трещащая по швам американская мечта. Иммигранты бегут из Америки, - Die Zeit
11:47 18.07.2020

15 июля 2020 г.
Хайке Бухтер | Die Zeit

"Было ли наивным видеть в США страну неограниченных возможностей? Все больше переселенцев придерживаются такого мнения и покидают страну - это тревожный знак", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Анжеле было 17 лет, когда вместе с родителями она уехала из Украины. Их манила свобода, но прежде всего шансы, которые, как казалось, уготовила для них Америка. (...) Сегодня она глубоко разочарована своей второй родиной", - повествует журналистка Хайке Бухтер.

"В борьбе с коронавирусом правительство потерпело полный провал, говорит Анжела. Но это ее не удивляет. "Вся страна больше не функционирует", - говорит она. Чтобы иметь самое необходимое дли жизни, приходится крайне напряженно работать. Улучшения ситуации Анжела не ждет. (...) По ее словам, многие в сообществе украинских эмигрантов, размышляют о том, не лучше ли им вернуться на родину", - говорится в статье.

"Все больше иммигрантов просыпаются от своего американского сна, не только в связи с пандемией. Remitly, финансовая компания, специализирующаяся на международных переводах, еще в 2018 году провела опрос среди иммигрантов о том, выбрали бы они еще раз США в качестве страны для эмиграции. Около трети опрошенных ответили "нет". И пока Трамп все плотнее закрывает границы, (...) все больше переселенцев добровольно отворачиваются от страны. Лучшее качество жизни, больше профессиональных возможностей и близость к семьям и друзьям - все это называли репатрианты из технологической отрасли в качестве причин вернуться из США снова в Индию или в Китай".

"Вивек Вадхва, предприниматель из Кремниевой долины и преподаватель Университета Карнеги-Меллона, видит в этом тревожную тенденцию. "Хотя иммигранты составляют лишь 12% населения, на их долю приходится 52% всех стартапов в Кремниевой долине и четверть всех патентов", - пишет он. Между тем 87% опрошенных китайцев и 62% индийцев указали, что на их родине шансов на успех больше, чем в стране, в которой, как они, вероятно, некогда предполагали, их ждали неограниченные возможности".

"На фоне коронакризиса и протестного движения темнокожих критики Америки наблюдают лишь то, что они предполагали давно: что в лучшем случае американская мечта - это наивность, в худшем - циничная пропаганда. Однако они упускают из виду, что американская мечта, которую все хулят и еще чаще объявляют мертвой, представляет собой важный объединяющий элемент нации, у которой нет общей религии и которая лишь отчасти имеет общую культуру и язык. Такой концепции нет, например, у Евросоюза. Основанный в качестве экономического сообщества, сдерживаемый бюрократией союз государств грозит развалиться при каждом кризисе".

"(...) Если нация потеряет веру в американскую мечту для всех, будет очень сложно вновь объединить разобщенную страну. Без единой основы будут невозможны и необходимые реформы. Лишившиеся иллюзий иммигранты - это явный тревожный сигнал для все еще главной демократии и экономики мира", - заключает Die Zeit.

Источник: Die Zeit

Источник - Инопресса
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