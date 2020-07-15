 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кошмарный сон Голливуда. Из мертвого города разбегаются последние актрисы и проститутки, - Tages-Anzeiger
11:51 18.07.2020

15 июля 2020 г.
Юрген Шмидер | Tages-Anzeiger

"Люди в Лос-Анджелесе живут надеждой на развитие и благодаря миллиардной развлекательной индустрии. Теперь, когда все замерло, сотни тысяч людей теряют работу, сдаются и уезжают", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"У всех, кто приезжает в Голливуд, есть мечта", - кричал прохожим радостный герой фильма "Красотка" и спрашивал некоторых из них: "О чем вы мечтаете?".

"Тот, кто сегодня окажется на углу улицы с адресом 6700 Голливудский бульвар, где снимали встречу Джулии Робертс и Ричарда Гира, действительно почувствует себя в голливудском фильме. Но это будет мрачный вестерн, действие которого происходит в покинутом городе-призраке (...), - повествует журналист Юрген Шмидер. - (...) Зал, в котором вручали "Оскар", закрыт. Театр, где записывают ночное ток-шоу с Джимми Киммелом, закрыт. На тротуарах - бездомные. Обычно их прогоняют, чтобы сохранить блеск сверкающего мира. Теперь же они никому не мешают, ведь здесь никого нет".

"Конечно, пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения нанесли удар по общественной жизни многих городов по всему миру. (...) Но в Лос-Анджелесе все это ощущается значительно сильнее, потому что многие отрасли, которыми известен город, живут благодаря тому, что люди не сидят дома на диване, а ведут съемки, гуляют, развлекаются".

"В настоящий момент уровень безработицы в США составляет около 11,1% - в районе Голливудского бульвара он составляет 20,5%. В начале года этот показатель равнялся 4%. По оценке Торговой палаты Голливуда, в сфере развлечений работают около 650 тыс. людей, которые в общей сложности получают 58,8 млрд долларов в год".

За последние 5 месяцев работу потеряли более 150 тыс. человек. Один из них - Натан Маруччио, отвечавший за питание участников съемок сериала, которые были внезапно прекращены. Маруччио рассказывает о панических атаках, потере веса, консультациях с психиатром и успокоительных таблетках.

"Несмотря на пакет помощи объемом 2 трлн долларов, многие американцы оказались без медицинской страховки, зарплаты на случай болезни, пособия по безработице. Насколько хватит 1,2 тыс. долларов, которые президент Дональд Трамп обещал каждому взрослому, в таком районе, как Голливуд, где аренда комнаты в среднем стоит 1807 долларов в месяц?".

"Место безграничных надежд превратилось в постапокалиптический город, из которого многие уезжают. Этот город рад каждому, но с каждым он расстается без сожаления. (...) Маловероятно, что после окончания пандемии все продолжится, как прежде. Согласно прогнозу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, кривая экономики Калифорнии будет похожа на логотип производителя спортивных товаров Nike. В этом квартале ВВП штата упадет на 42% и затем постепенно вернется к 2023 году к уровню конца 2019 года".

"В съемках таких блокбастеров, как "Мстители: финал", участвует до 4 тыс. человек, и в настоящий момент ведутся переговоры о том, сколько их будет в будущем. Спорят обо всем: о поцелуях и сценах боя, а также о том, получит ли рабочий, ответственный за кабели, свой сэндвич".

"Продолжение съемок зависит прежде всего от звезд. Ходят слухи, что сериал "Девять идеальных незнакомцев" с Николь Кидман и Мелиссой Маккарти будет сниматься не в Лос-Анджелесе, а в Австралии или Новой Зеландии. Другие съемки могут быть перенесены в так называемые "биокуполы". Продюсер Тайлер Перри уже построил такую полусферу на бывшей военной базе в Атланте, где есть все, что ему нужно для работы над сериалами: места для съемки, студии звукозаписи, жилье. Кто ему не нужен, так это люди, выполняющие простую работу, такие, как Натан Маруччио - их он сможет найти и в Джорджии. "Огромная стоимость жизни будет способствовать тому, что многие люди будут бежать из города", - говорится в исследовании".

Источник: Tages-Anzeiger

Источник - Инопресса
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