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Проект железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай" имеет три варианта. Оптимальный никак не могут выбрать
12:39 18.07.2020

В рамках проекта железной дороги, которая свяжет Узбекистан, Кыргызстан и Китай, рассматриваются три варианта маршрута. Стороны пока не смогли выбрать наиболее оптимальный и продолжат обсуждения.

В рамках проекта строительства железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай" рассматриваются три варианта маршрута, следует из сообщения пресс-службы Министерства транспорта Узбекистана.

Проект ж/д ветки, которая свяжет Китай со странами Центральной Азии, обсуждается уже почти 20 лет. Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам, и ее маршруте.

Министр транспорта Узбекистана Эльер Ганиев, министр транспорта и автомобильных дорог Кыргызстана Жанат Бейшенов и заместитель гендиректора департамента иностранного капитала и инвестиций Госкомитета по развитию и реформе КНР Чжэнь Чипин 15 июля в формате видеоконференции обсудили предложенные пути строительства железной дороги.

"Усиление карантинных мер, вызванных пандемией, оказывает серьезное влияние на экономику стран, особенно в транспортном секторе, - отметил Эльер Ганиев. - Несмотря на сложную ситуацию, возникшую в странах мира из-за пандемии, сегодня только железнодорожный транспорт работает практически без ограничений. Уже один этот факт демонстрирует важность железнодорожного проекта „Узбекистан-Кыргызстан-Китай"".

Жанат Бейшенов сообщил, что по всем трем маршрутам был проведен SWOT-анализ. По его словам, результаты анализа показали, что комбинированный путь "Торугарт-Арпа-Кош-Добо-Макмал-Джалал-Абад" является наиболее оптимальным с точки зрения формирования и транспортировки грузопотока, а также дальнейшего развития регионов Кыргызстана.

Чжэнь Чипин сказал, что строительство по маршруту, предложенный кыргызстанской стороной, является "хорошим вариантом с финансовой точки зрения", но в связи с тем, что "эксперты по ширине и маршруту железной дороги не пришли к единому выводу", предложил рассмотреть и другие предложения.

"С учетом данных аспектов стороны договорились продолжить обсуждения по выбору наиболее оптимального маршрута строительства железной дороги, а также по финансово-экономическим вопросам, инвестиционной модели проекта для будущей эксплуатации железной дороги и технико-экономическому обоснованию", - добавили в Минтрансе.

Источник - gazeta.uz
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