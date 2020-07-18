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Элементарно, Ватсон-ака... Казрежиссер Рашид Нугманов ("Игла") ищет бабки на съемку... детективного сериала про хана Батыя
12:51 18.07.2020

"Это будет как "Крестный отец" в XIII веке". Рашид Нугманов рассказал о съемках детектива о Бату хане

Опубликовано: 17 Июля 2020 Автор: Алан ИСАЕВ | Нур-Султан

"Это будет как "Крестный отец" в XIII веке". Рашид Нугманов рассказал о съемках детектива о Бату хане
Рашид Нугманов / facebook.com
Режиссер культового фильма "Игла" Рашид Нугманов готовится к съемкам документального детектива о Бату хане.

Рашид Нугманов уже давно планирует снять полноценную художественную ленту о Бату хане. Однако, понимая, что на это потребуются огромные средства, которые в масштабах Казахстана вряд ли отобьются, он решил снять для начала документальный сериал. При этом режиссерское кресло он уступит, а сам выступит в роли продюсера. Проект претендует на господдержку.

Кинематографист не исключает, что готовый сериал заинтересует стриминговые платформы либо западные телеканалы. К тому же масштаб личности главного героя может заинтересовать множество зрителей от Китая до Египта.

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Интервью с учеными разбавят игровые сцены. Бату хан престанет молодым интеллектуалом, который будет вести расследование загадочного убийства своего отца – Жошы хана. И по его окончании станет другим человеком.

Это будет вестерн, как "Крестный отец" в XIII веке, – заявил Рашид Нугманов в онлайн-эфире, организованном Государственным центром поддержки национального кино. – Нужно, чтобы зрелище на экране соответствовало жанру картины. Иначе будет дисбаланс. Ну вы знаете, как это бывает: он посмотрел вдаль, попивая кумыс, размышляя, кто убил его отца… То есть такой залипухи не будет.
Также сериал раскроет взаимоотношения Золотой Орды и Римской империи, ответит на вопрос, почему Бату хан не стал брать Новгород, и расскажет о дружбе правителя с Александром Невским.

Не исключено, что Бату хан будет эдакой противоположностью главного героя "Иглы" Моро. Если персонаж Виктора Цоя погиб в борьбе со злом, то молодой хан его возглавил.

Источник - Экспресс-К
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