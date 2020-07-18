Горит Готический собор в французском Нанте

16:51 18.07.2020

В Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции



Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте был замечен в 7:30 утра, через 15 минут прибыли пожарные. Пламя внутри собора поднималось на высоту центрального нефа. Сейчас огонь остановлен, но пожар еще не потушен.



Собор Святых Петра и Павла, строившийся с XV века и завершенный в конце XIX, один из важнейших готических памятников Бретани и всей Франции. Это не первый пожар в соборе в Новейшее время. В 1972 году кровля собора полностью сгорела и была восстановлена три года спустя.



Полиция возбудила дело. На данный момент предполагается, что речь идет о поджоге. Неизвестные злоумышленники подожгли собор в нескольких точках.







Более 100 человек будут тушить пожар по крайней мере до конца дня, сообщил в эфире BFM начальник пожарной охраны департамента генерал Ролан Ферлей. По его словам, пожар начался в той части собора, где находится большой орган. Орган полностью уничтожен огнем, а балкон, на котором тот находился, рискует обрушиться. В то же время он обнадежил горожан, сказав, что "нам не грозит сценарий Нотр-Дам-де-Пари".



"Мы приложим все усилия, чтобы определить причины пожара",- пообещала мэр Нанта Жоанна Роллан. Она считает, что огонь будет побежден, ущерб будет значительным, но не катастрофическим и история с разрушительным пожаром 1972-го года не повторится в полном объеме. В Нант сегодня приедут премьер-министр Жан Кастекс, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр культуры Розлин Башло.



Алексей Тарханов, Париж