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Молодые тадж-ученые написали книгу Лидер нации и национальное мышление Молодые тадж-ученые написали книгу "Лидер нации и национальное мышление"
16:58 18.07.2020

"Лидер нации и национальное мышление" - под таким названием в издательстве "Аврангпринт" по инициативе Исполнительного комитета Народной Демократической партии Таджикистана в Матчинском районе и газеты "Нигохи халк" навстречу 30-летию Государственной независимости издана книга объемом 108 страниц и тиражом 100 экземпляров.

"Лидер нации и национальное мышление" является сборником статей молодых ученых: кандидата филологических наук Шарифа Шарифова, кандидата сельскохозяйственных наук Абдуахада Шарифова и кандидата филологических наук Махины Калоновой, в которой анализируются важнейшие вопросы, связанные с уникальным и плодотворным вкладом Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в строительство национальной государственности, факторами доверия молодежи в развитии общества и государственного управления, развитием таджикского языка, ролью произведения "Выдающиеся личности" в формировании культуры самопознания молодежи.

Председатель Матчинского района Тохир Азиззода в своем предисловии назвал издание книги доказательством сплочения молодежи Матчинского района вокруг мудрой политики Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, а также отметил, что книга является своего рода ответом на заявления недоброжелателей, критикующих политику государства и не признающих достижения.

Редактором книги является председатель Исполнительного комитета НДПТ в Матчинском районе Дилшод Закиров, корректором Муродулло Почозода, дизайнером – Мухаммадали Сафаров.

Источник - khovar.tj
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