Президент Туркменистана, где нет случаев Covid-19, надел маску, чтобы защититься от пыли

17:10 18.07.2020

Туркменистан - одна из немногих стран мира, власти которой утверждают, что у них нет ни одного заразившегося коронавирусом.



Однако на этой неделе президент страны Гурбангулы Бердымухамедов впервые был показан по местному телевидению в маске на лице за рыбной ловлей в полном одиночестве. Как подчеркнули СМИ, маску президент надел, чтобы защититься от "кишащей вирусами пыли".



После удачной рыбалки президент проследовал в детдом и передал улов детям, которые тоже были в масках.



Правила о ношении масок и социальном дистанцировании вступили в Туркменистане в силу на этой неделе, а рестораны, кафе и рынки получили предписание закрыться.



Туркменистан, как и Северная Корея, предпринимая профилактические меры, не признает наличие случаев инфицирования у себя в стране.