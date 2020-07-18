Два Героя - Азат Кошербаев и Михаил Чижик спасли девушку-самоубийцу в Нур-Султане

17:16 18.07.2020

Парней, спасших девушку в Нур-Султане, наградили

Медали героям вручил начальник Департамента полиции города Нур-Султана.



За спасение утопающего приказом Министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева Азат Кошербаев и Михаил Чижик были награждены медалями "Суға батқандарды құтқарғаны үшін".



Медали героям вручил начальник Департамента полиции города Нур-Султана.



Спасибо Вам за проявленное мужество и храбрость, вы совершили поступок, достойный уважения. А самое главное, вы спасли человеку жизнь, – отметил Ержан Саденов. Награжденные, в свою очередь, признались, что действовали интуитивно и времени на раздумья у них не было, и скоромно подчеркнули, что любой мужчина на их месте поступил бы точно так же.



"Ведомственными наградами – медалями "Суға батқандарды құтқарғаны үшін" награждены также спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС города Нур-Султан – Кайрат Жусупов и Жигер Темиралиулы", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.



Напомним, инцидент произошел вечером 17 июля. Девушка, пытаясь свести счеты с жизнью, спрыгнула с моста в реку. Неподалеку на берегу отдыхали парни - Азат Кушербаев и Михаил Чижик. Первым в воду бросился Азат, который, к слову, является мастером спорта РК по танцам и в тот момент проводил онлайн-урок. За ним подплыл Михаил.



Они держали потерявшую сознание девушку на плаву ее, пока не подъехали спасатели, патрулировавшие мост. Увидев людей в воде, они подплыли на катере и благополучно вместе с очевидцами достали и спасли девушку из воды.