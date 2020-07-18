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Члены правительства и акимы "попали в капкан самодовольства", - Токаев грозит кулачком
22:11 18.07.2020

Токаев: Члены правительства и акимы "попали в капкан самодовольства"
Акимы не имеют опыта работы в экстремальных условиях, не знают, как оперативно решать острые проблемы, - заявил Президент.

Глава государства провел селекторное совещание по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев провел заседание Межведомственной комиссии по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Президент подверг жесткой критике работу Правительства и акимов.

Судя по докладам, ситуация под контролем. Однако на деле это не так. Я поручил своей администрации провести проверку розничной сети по всей стране по доступности лекарственных средств. Результаты не такие радужные. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областях, в Нур-Султане и Алматы сохраняется дефицит лекарств и очереди, выявляются факты завышения цен на жизненно важные препараты. Процветает теневой рынок, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Правоохранительными органами проведены рейды и проверки в аптеках, которые занимаются оптовой и розничной торговлей. По результатам проверки к уголовной и административной ответственности привлечено 270 лиц, занимающихся незаконной торговлей лекарственными средствами, 116 из них - медицинские работники.

Глава государства подчеркнул, что работа в данном направлении будет продолжена, и виновные понесут наказание в соответствии с законом.

Из-за погрешности в статистике и анализе, неэффективного планирования регионы не в состоянии определить конкретные объемы необходимых лекарственных средств. Подчеркнув, что все проблемы начинаются с неправильного планирования работы, К.Токаев назвал это проявлением крайнего непрофессионализма.

Несмотря на принятые в стране ограничительные меры, продолжается проведение семейных торжеств, в частности, в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, Шымкенте.

Президент подчеркнул слабую разъяснительную работу акимов по соблюдению карантинного режима.

Акимы, по существу, не имеют опыта работы в экстремальных условиях, не знают, как оперативно решать острые проблемы, разъяснять гражданам государственную политику, - заявил Президент. По его мнению, и члены Правительства, и акимы "попали в капкан самоуспокоения и самодовольства".
Глава государства отметил, что увеличение уровня заболеваемости не только негативно скажется на коронавирусом рейтинге, но и на инвестиционном климате, туристском потенциале Казахстана, привлечении новых технологиях в страну. Это обстоятельство Правительство должно учесть в своих рабочих планах, чтобы нивелировать все риски.

Президент Казахстана подчеркнул, что любые ошибочные решения в период пандемии, бюрократические барьеры, отказ от ответственности могут нанести вред жизни и здоровью сотен тысяч граждан.

В завершение глава государства заявил, что все данные по коронавирусу, включая статистику, должны стать прерогативой Правительства, чтобы избежать распространения недостоверных данных от частных лиц, вводящих общественность в заблуждение.

На заседании с отчетами выступили заместитель премьер-министра, руководитель межведомственной комиссии Ералы Тугжанов, министр здравоохранения Алексей Цой, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, аким города Шымкент Мурат Айтенов, аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, аким Алматинской области Амандык Баталов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595099460
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