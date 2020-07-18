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Новый мировой суточный рекорд заражения КОВИД - 259 тысяч
23:07 18.07.2020

Зафиксирован новый рекордный прирост случаев заражения коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в мире за прошедшие сутки увеличилось более чем на 259 тысяч. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

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Накануне в ВОЗ утверждали, что 237 743 новых случая COVID-19, выявленных 17 июля, являлись максимальным показателем с начала пандемии. Таким образом, рекорд продержался сутки и был побит.

Уточняется, что за последние 24 часа в мире зафиксировали 259 848 новых случаев инфицирования и 7 360 смертей. По подтвержденной информации ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 13 876 441, умерли 593 087 пациентов. Лидерство по числу заболевших держат страны Северной и Южной Америки и Европы - 7,3 и 3 миллиона человек соответственно.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Источник - Лента
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