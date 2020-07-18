Армяно-азербайджанская война в московском "Фуд-сити"

23:10 18.07.2020

Конфликт между Арменией и Азербайджаном добрался до московского "Фуд Сити"



Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Несколько десятков фур с фруктами из Армении не смогли попасть в пятницу на территорию московского агрокомплекса "Фуд Сити". Об этом пишет "Коммерсантъ".



Водители рассказали изданию, что служба безопасности рынка якобы опасается столкновений между армянами и азербайджанцами, и тем "лучше уехать". Сопредседатель Объединения армян России Мушег Сюни подтвердил, что администрация "Фуд Сити" сначала вывела армянские фуры за территорию рынка, а затем попросила армянских торговцев "убрать коробки и рекламу, где есть что-то армянское".



ООО "Фуд Сити" входит в холдинг "Киевская площадь" уроженцев Азербайджана, входящих в рейтинг Forbes миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева.



Как сообщает Telegram-канал "Московские новости", фуры с армянскими госномерами переместились в район ТЦ "Шелковый путь" и распродают абрикосы и черешню "с колес".



Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.



В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются.