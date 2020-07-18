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Армения утверждает, что уничтожила 3 азербайджанских танка и 1 большой ударный БПЛА Hermes
23:15 18.07.2020

Армения отчиталась о трех подбитых азербайджанских танках

Вооруженные силы Армении с начала эскалации конфликта на армяно- азербайджанской границе уничтожили три танка армии Азербайджана. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, передает ТАСС.

Она уточнила, что бронетехника была подбита при помощи "боевых беспилотников армянского производства".

Ранее 18 июля пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян рассказала, что у Еревана появились "фактические доказательства" того, что Израиль поставляет вооружения Азербайджану. Так, по ее словам, дорогостоящий израильский беспилотник Hermes 900 ВС Азербайджана был сбит армией Армении. При этом беспилотный летательный аппарат SkyStriker, произведенный в Израиле, армянские военные смогли захватить невредимым.

Бои на границе Армении и Азербайджана длятся с 12 июля. Стороны дают разную информацию о том, с чего началась эскалация конфликта, и обвиняют друг друга в провокациях. В столкновениях применяются артиллерия и другое тяжелое вооружение. По последним данным, Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя, однако стороны дают противоречивые сведения на этот счет.

Источник - ТАСС
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