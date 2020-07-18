Армяно-азербайджанский конфликт: Ситуация грозит перерасти в катастрофу

00:19 19.07.2020 Не потому ли началась комплексная проверка боевой готовности в российской армии



София Сачивко

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Александр Савельев

Виктор Надеин-Раевский



Ситуация на азербайджано-армянской границе минувшей ночью оказалась относительно спокойной. Об этом сообщают пресс-службы оборонных ведомств обеих стран.



"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 53 раза. В настоящее время наблюдается относительное спокойствие в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, наши населенные пункты не обстреливаются, но в целом напряженность сохраняется", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.



Аналогичные сообщения приходят и из Армении. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook, написала: "На армяно-азербайджанской границе с ночи сохранялось относительное спокойствие. Азербайджанские ВС вели бесцельный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям, дислоцированным близ сел Мовсес, Зангакатун, Хндзорут".



За последние дни это первые новости, внушающие надежду на то, что конфликт не перерастет в полномасштабные боевые действия. И если у кого-то и есть желание поджечь Кавказ, то уже точно не у России. Накануне ситуацию на армяно-азербайджанской границе президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности, отметив готовность Москвы к посредническим усилиям.



"Выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Многие эксперты обратили внимание, что 17 июля началась внезапная комплексная проверка боевой готовности войск Южного военного округа, который включает и Каспийскую флотилию. По мнению президента научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгения Сатановского, связано это с обострением между Азербайджаном и Арменией.



"Российское руководство сегодня объявило о внезапной проверке войск, и будут учения в Западном и Южном военных округах. Что такое Юго-Восточный округ - это понятно. Это как раз то самое место", - отметил Сатановский.



Эксперт полагает, что ситуация может "перейти в катастрофическую фазу". При этом, с одной стороны, на лидеров стран давят "уличные настроения", с другой - есть еще и заинтересованные в продолжение конфликта иностранные державы. Единственной страной, которая реально хочет погасить конфликт, это Россия.



"Ждут они от России чего, или нет, будут благодарны за предотвращение разворачивания нынешних боев до необратимого состояния, или нет (не будут), гасить это кроме нас некому. Все остальные только поджигать будут…", - написал Евгений Сатановский в своем блоге.



Российское дипломатическое ведомство сейчас делает все, чтобы повлиять на ситуацию, отметил он.



Такой же точки зрения придерживается член экспертного совета Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной думы Александр Савельев.



- Россия - единственное государство, которое может оказать реальное влияние на обе стороны и которое заинтересовано в мире на Южном Кавказе, неразрывно связанном с российскими регионами от Дагестана до Поволжья.



Не говоря уже о многих миллионах выходцев из Армении и Азербайджана, живущих и работающих в России. Поэтому мы сделаем все, чтобы не допустить полномасштабного конфликта.



С другой стороны, Российская Федерация не даст никому шантажировать себя локальными или даже более масштабными конфликтами. Военные решения существуют всегда, но вряд ли они понравятся закулисным манипуляторам очередного кавказского обострения. Ситуация опасна, эскалация официальных заявлений о возможности уничтожения водохранилища в Азербайджане или ответная угроза уничтожить армянскую АЭС - эти заявления безответственны. И порождают панику и военный психоз у собственного населения. Надеюсь, дипломатических усилий России хватит, чтобы удержать горячие головы. Других вменяемых посредников в армяно-азербайджанском конфликте просто нет.



Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский заметил, что относительно сегодняшнего конфликта каждая сторона дает свою трактовку, однако его это не удивляет.



- Армяне пишут о попытках вторжения на их территорию: джип, на котором въехали азербайджанцы, был обстрелян, они бросили автомобиль и ушли, потом попробовали провести контратаку, чтобы захватить пост на армянской территории, получили отпор. Начались взаимные обстрелы и так далее. Это армянская трактовка.



У азербайджанцев противоположная: якобы ни с того ни сего с армянской территории их начали обстреливать.



Как и положено, каждый отстаивает свою точку зрения. Но надо сказать, что мы обычно всегда сталкивались с провокациями на линии разделения в Нагорном Карабахе. В данном случае уже атакована территория Армении. Это уже иная история. Попытка захватить армянский пост - это новация в поведении азербайджанцев. Обычно они устраивали атаки как раз на линии разделения в самом Карабахе.



Мы видим возросшую агрессивность в этой конструкции. Естественно, турецкая сторона поддерживает подобные вещи, тем более, что они очень хорошо закрепились в Нахичеване. Армян там давно уже нет, хотя было большинство до Второй мировой войны, но постепенно их оттуда выдавили, а остатки были изгнаны во время карабахского конфликта.



То есть ситуация какая была, такая и осталась. Азербайджан считает, что они уже достаточно окрепли, чтобы в данном случае нанести поражение армянам, поэтому усиливает военное давление.



"СП": - А что касается армян?



- В данной ситуации они совершенно были не заинтересованы. Но когда ведется огонь, они всегда отвечают. И всегда отвечают достаточно жестко. Так что, ситуация крайне опасная.



"СП": - Какова может быть позиция России?



- Россия заинтересована в том, чтобы гасить подобные конфликты на начальном этапе, чтобы не допускать перерастания в масштабный конфликт, потому что ситуация для нас крайне нежелательна. Тем более, что в последние годы Россия старается балансировать свою политику: продает оружие Азербайджану, несмотря на недовольство армян, и в Армению поступает вооружение. То есть мы, скажем так, стараемся держать баланс страха, когда обе стороны достаточно сильны и могут рассчитывать, что отобьют любое нападение, а нападающий прекрасно понимает, что, скорее всего, получит достаточно серьезный ответ. Это система, которая обычно сдерживает в подобных конфликтах.



Россия, конечно, выступает за прекращение огня - чем быстрее, тем лучше. Оказывает давление на обе стороны с тем, чтобы боевые действия прекратились. Мы против конфликта, за то, чтобы вопрос решался за столом переговоров с помощью взаимных уступок и уважения прав сторон.



"СП": - Этот конфликт может перерасти в полномасштабные боевые действия?



- Он уже перерос в боевые действия достаточно серьезные. Мощные артобстрелы - это серьезно. Попытки атаковать и отбить армянские посты - это тоже серьезно. Это территория Армении, а не Азербайджана и не территория Карабаха. То есть никакой речи о территориальной целостности Карабаха быть не может. Это чисто армянская территория.



Это крайне опасное развитие. Ничего подобного за последние годы, начиная с объявления о независимости Нагорного Карабаха, не было. Насколько долго будет сохраняться эта ситуация и удастся ли нам сбалансировать интересы сторон и остудить горячие головы… Надеюсь, на сей раз нам это тоже удастся. Источник - СвободнаяПресса

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