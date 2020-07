Быть белым профессором на Западе теперь позорно и опасно для жизни, - Пол Робертс

00:36 19.07.2020 Пол Робертс: Быть белым профессором - позорно и опасно для жизни

Администрации университетов делают из крупных ученых опасных преступников



Пол Робертс



Ученые - если они белые - живут в страхе за свою работу. Профессора потеряли свой авторитет, когда администрации университетов перестали их поддерживать, и вместо этого позволили жалобам студентов вылиться в расследования. После того как процедура расследования вступила в действие, она за счет расследования продолжает финансировать саму себя. Жалобы феминисток, за которыми последовала политкорректность, превратили процесс следствия в хорошо смазанный механизм, за которым последовал уоукизм*. Теперь практически любое слово можно превратить в преступление, требующее расследования. У одного профессора возникли проблемы, потому что он прочитал студентам "Письмо из бирмингемской тюрьмы" Мартина Лютера Кинга. Письмо Кинга содержало слово "ниггер". Прочитав вслух письмо Кинга, профессор совершил "ненавистнические высказывания" и, возможно, "преступления на почве ненависти".



Есть и более нелепые примеры, чем этот. Профессора не только должны пытаться предугадать следующее оскорбительное слово или выражение - вы не можете сказать, например, "девичник", - но они еще живут и в страхе перед тем, что они могли написать много лет назад. Они просматривают свои ранее опубликованные книги и научные статьи, пытаясь заранее подготовиться к обвинениям со стороны команды линчевателей. В самом деле, сегодня линчуют гораздо больше ученых - и комментаторов, - чем чернокожих американцев.



Я узнал об этом, когда спросил одного друга-профессора о том, где бы я мог найти его статью, предвосхищавшую рост уоукизма. Я хотел сказать, насколько он был проницателен, и включить это в статью, которую я мысленно готовил. Но он попросил меня забыть все об этом и не цитировать его в связи с какой бы то ни было темой, поскольку существенно важным для выживания является способность не привлекать к себе никакого внимания. Он сказал, что даже боялся посещать мой "не-уоук" веб-сайт, потому что это может привести к обвинениям против него. Он сказал, что если бы я все еще был профессором, то меня бы давно уволили, поскольку истины, которые я констатирую, сегодня недопустимы. Провозгласите их, и вы уволены.



По крайней мере, некоторые белые ученые начинают понимать грозящую им опасность. Но не все. Д-р Лесли Нил-Бойлан, декан Школы медсестер Массачусетского университета, был уволен за то, что в электронном письме написал, что "жизнь любого человека имеет значение".



Вот полный контекст заявления этого декана:



"Я пишу, чтобы выразить свою обеспокоенность и осуждение недавних (и прошлых) актов насилия в отношении цветных людей. Недавние события напоминают о трагической истории расизма и предвзятости, которые продолжают процветать в нашей стране. Я в отчаянии по поводу нашего будущего как государства, если мы не восстанем против насилия в отношении кого-либо. ЖИЗНИ ЧЕРНЫХ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ - так же, как и ЖИЗНИ ВСЕХ. Никто не должен жить в страхе того, что их будут преследовать за то, как они выглядят или во что они верят".



Кто-то, названный только как "Хейли", нашел это безобидное заявление "неуместным и огорчительным". И для университета этого оказалось достаточно, чтобы уволить декана - человека, которого они недавно назвали "провидцем" и ценным для университета работником.



Многие простые люди не понимают, что они находятся в опасности, потому что СМИ утаивают сложившуюся ситуацию, чтобы лучше выполнять свою антибелую повестку дня. Недавно черные бандиты убили молодую белую мать за то, что она сказала: "Все жизни имеют значение".



Другие белые люди обнаружили, что прокуроры-демократы, и, возможно, республиканцы, будут предъявлять им уголовные обвинения за то, что они защищали свою собственность от негров. Еще кто-то из белых людей обнаружили, что звонки в полицию бесполезны. Повсеместное разрушение частной собственности и общественных памятников имело место, потому что государственные власти дали этому зеленый свет.



Эта яркая демонстрация потери уверенности белых может привести только к ухудшению ситуации.



Даже в среде левых журналистов проходят чистки. Редактора New York Times уволили за опубликование неутвержденной статьи сенатора США. Редактора Philadelphia Inquirer уволили за то, что заголовок газеты разозлил Black Lives Matter.



Редактор New York Times подала в отставку, потому что бывшая газета стала Министерством Правды.



Между тем, в университетах ситуация хуже некуда. Никому нет никакого доверия. Совет попечителей Принстонского университета решил, что Вудро Вильсон, 13-й президент Принстонского университета и демократ, который был 28-м президентом Соединенных Штатов, был расистом. И университет удалил его имя из названия "Школа общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона". По мнению Совета попечителей, трагическое убийство Джорджа Флойда "вновь привлекло внимание к долгой и разрушительной истории расизма в Америке". Правление решило, что имя Уилсона придает школе расистский облик, и его пришлось удалить.



Кто-то может подумать, что для удаления имени Вильсона есть лучшие причины, чем просто расизм. Тем не менее, обратите внимание на то, как быстро попечители - люди, которые должны бы быть умными и вдумчивыми - пришли к выводу, что Флойда убили. В токсикологическом отчете указано, что в крови Флойда содержалась смертельная доза фентанила. Он бы умер, что бы ни сделала полиция. Пресститутки скрыли этот факт от общественности.



Итак, что мы имеем здесь, так это то, что якобы ответственные попечители удалили имя президента на основе ложных сообщений из средств массовой информации о том, что Флойд был убит полицией. Как еще лучше можно показать то, что эти люди находятся в бегах?



В Оксфордском университете, где 25% приема зарезервированы для людей, которые, как признает Оксфорд, не имеют права быть там, и для которых университет должен будет финансировать по крайней мере один год для коррекционного образования, если у них будет возможность получить высшее образование. Статую Сесила Роудс в Ориель-колледж необходимо удалить, потому что этот колонизатор оскорбляет студентов из бывших британских колоний. Интересно, что будет с некогда престижными стипендиями Роудса? Если эта статуя - позорное пятно, то позорным пятном должна быть и стипендия.



Кембриджский университет тоже очищает себя от расистов. Колледж Гонвилл-энд-Киз удаляет одно окно, которое связано с памятью сэра Рональда Фишера, члена Королевского общества и бывшего президента колледжа.



Фишер считается гением, который почти в одиночку создал основы для современной статистической науки; в статистике 20-го века его считают самой важной фигурой. Преступление Фишера состояло в том, что он возглавлял программу евгеники Кембриджского университета.



В наши безумные времена это делает его расистом, потому что евгеника признает различия в расах, а такие различия признавать запрещено.



Только подумайте о беззаботности администрации Кембриджа и попечителей Принстона. Если Фишер - расист, память которого необходимо удалить из Кембриджа, потому что он был заинтересован в евгенике, то и Кембриджский университет также должен быть расистом - ведь это он имел программу евгеники. Если президент Принстонского университета - расист, то и университет, который его назначил, также должен быть расистским. Не пытаются ли эти две организации переложить ответственность за свой расизм на двух людей? Менять надо Кембридж и Принстон. И не только названия. Все белые преподаватели, белые администраторы и белые предметы - такие, как математика и естественные науки, должны быть изгнаны. Позволительны только преподаватели из стран третьего мира и предметы третьего мира.



Бросив бывшего лидера Кембриджского университета и основателя современной статистики в дыру в памяти, Кембриджский университет бросился на защиту преподавательницы из третьего мира, которая заявила, что "белые жизни не имеют значения", повысив ее до звания профессора. Приямвада Гопал попала в неприятности из-за своих высказываний/преступлений на почве ненависти. Она была вознаграждена за это, потому что это было направлено против белых людей.



Кембридж узаконил расовые предрассудки, направленные против белых преподавателей и администраторов некоторое время тому назад - когда университет назначал каждого члена коллектива из числа цветных своим комиссаром с целью гарантировать, что не будет произнесено ни неуместное слово, ни оскорбительная истина. Единственная причина, по которой белый человек должен посещать Кембриджский университет, - это превратить себя в того, кто ненавидит белых, кто полон осознания вины и раскаяния, и, тем самым, будет содействовать делу свержения Западной Цивилизации.



Не избежит этого никто. В Чикагском университете в отношении экономиста Харалда Улига, редактора престижного "Журнала политической экономии" (Journal of Political Economy), в котором я когда-то был автором и рецензентом, было проведено расследование. После этого его временно освободили с редакционной должности. Он потерял свой контракт с Федеральным резервом просто потому, что он написал в Твиттере, что движение Black Lives Matter нанесло ущерб своему делу, поддержав идею лишения полиции финансирования. После унизительных извинений за выражение не вызывающего споров мнения Улиг, по-видимому, убежал со своей работы, но без контракта с Федеральным резервом.



Ученый из Университета штата Мичиган Стивен Сюй был вынужден уйти в отставку с поста вице-президента по исследованиям и инновациям за то, что произвел точный доклад об исследовании, проведенном год назад профессором психологии в Университете штата Мичиган. Это исследование показало, что полиция стреляет больше в белых американцев, чем в чернокожих. Сюй - судя по его имени, азиат - является еще одним "белым расистом", сообщившим о выводах исследования, которое не подтвердило наличие "системного полицейского расизма". Вопрос, который я давно задавал - "если когда полиция стреляет в чернокожего, это расизм, то чем называется стрельба в белого человека?" - не встает.



Университеты - это места, небезопасные для белых мужчин. Преподаватели и сотрудники живут в страхе перед необоснованными обвинениями, которые могут разрушить их карьеру и финансовую жизнь. Белые студенты мужского пола обычно уступают в численности по сравнению с феминистками и чернокожими профессорами и не имеют права ни на что жаловаться, поскольку любые жалобы рассматриваются как доказательство того, что белый мужчина - женоненавистник и расист. Политика идентичности - это идеология, которая преобладает в университетах, в СМИ, в Демократической партии и все чаще на корпоративном рабочем месте. Политика идентичности лишает белого мужчины каких-либо оснований для подачи жалобы, поскольку она определяет белого мужчину в качестве палача и насильника всех остальных. Все - его жертвы. Поскольку он является угнетателем, его-то никогда нельзя поддерживать; только осуждать.



Мой совет белым мужчинам и женщинам - избегайте университетов, особенно аспирантуры, поскольку научную должность вы не получите. Университеты предпочитают "угнетенных" типов из стран третьего мира - таких, как Приямвада Гопал. Если вы настаиваете на том, чтобы совершить ошибку поступления в университет, то у вас, вероятно, больше шансов поступить в Оксфорд в качестве одного из тех, кто входит в состав 25% - тех, кто не имеет права быть там. Права быть там имеют 75% - те, с кем вам придется конкурировать. С другой стороны, 25% "оксфордских резервов", предназначенных для отчисления или увольнения по причине низкой квалификации, приходится на "цветных людей" и привилегированных трансгендеров.



Сегодня ни один белый студент не может посещать какой-либо университет в Западном Мире, не слыша постоянно о том, насколько зла "белизна". Цель этого состоит в том, чтобы разрушить в белых уверенность в себе, чтобы можно было достичь того, что так широко провозглашено - "отменить белизну".



Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит-джорнел", журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Публикуется с разрешения автора.



Перевод Сергея Духанова.



Copyright © Paul Craig Roberts



* wokism (от woke) - политический термин афроамериканского происхождения. Имеет отношение к осознанному пониманию вопросов, касающихся социальной справедливости и расовой справедливости. Это происходит от афроамериканского простонародного англоязычного выражения stay woke (проснись, будь начеку).



К концу 2010-х годов "Wоke" был принят в качестве более общего жаргонного термина, широко связанного с политикой левого толка, с социально-либеральным "делом", с феминизмом, с активностью ЛГБТ и культурными проблемами (при этом также использовались термины "культура пробуждения" и "политика пробуждения"). Термин был предметом мемов, иронического использования и критики. Его широкое использование с 2014 года является результатом движения Black Lives Matter. Источник - СвободнаяПресса

