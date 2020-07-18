Скончались казахский писатель и госдеятель Кемел Мырзагельды и кыргызский литературовед академик Абдыкадыр Садыков

06:15 19.07.2020

Скончался известный писатель и государственный деятель Кемел Мырзагельды

Причины смерти писателя не называется.



На 71-м году жизни скончался известный казахский писатель, государственный и общественный деятель, доктор экономических наук, член Союза писателей Казахстана Мырзагельды Кемел, сообщает zakon.kz.



Об этом сообщили на Instagram странице negekz.



Причины смерти писателя не называются.



Мырзагельды Кемел является автором 14 монографий, 3 учебных пособий, более 100 научных статей, 10 книг в области духовности.



Мырзагельды Кемел Родился в 1949 году в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.



В 1971 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства по специальности электрификация сельского хозяйства.



В 2000 году окончил юридический факультет Таразского государственного университета им. М.Х.Дулати по специальности юрист.



Трудовую деятельность начал в 1971 году старшим инженером в совхозе "30 лет Октября" в Мактааральском районе.



С 1975 по 1992 годы - директор совхоза, партийный и советский работник Мактааральского района.



С 1994 по 1995 годы - депутат Верховного Совета Республики Казахстан 13-го созыва от Жетысайского избирательного округа № 127 Южно-Казахстанской области.



С 1995 по 2004 - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан І и ІІ созывов.



С 2004 по 2007 годы - заведующий сектором аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.



С 2007 по 2010 годы - профессор Академии государственного управления при Президенте РК.



С 2010 по 2012 годы - советник председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.



С 2012 по 2013 годы - заместитель директора правового департамента Федерации профсоюзов РК. С 2013 года н.в - профессор кафедры "Менеджмент" Евразийского национального университета.



В 2004 году защитил ученую степень доктора экономических наук, тема диссертации: "Развитие кооперации в аграрном секторе Казахстана в условиях рыночных отношений", в 2009 году степень профессора экономических наук.



Автор 14 монографий, 3 учебных пособия, более 100 научных статей, 10 книг в области духовности.



В 2013 году издательством "Қазығұрт" издан сборник избранных произведений в 2-х томах.



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19 июля 2020, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Скончался основоположник научной школы литературоведения Абдыкадыр Садыков



18 июля 2020 года в возрасте 87 лет после продолжительной болезни ушел из жизни известный ученый в области кыргызского литературоведения, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Кыргызской ССР, лауреат государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР, почетный академик международной общественной академии Чингиза Айтматова, почетный гражданин города Бишкека Абдыкадыр Садыков.



Национальной академии наук КР

Фото Национальной академии наук КР. Абдыкадыр Садыков.

Абдыкадыр Садыков родился в 1933 году в селе Кара-Суу Ат-Башинского района Нарынской области.



В 1953 году окончил Кыргызский государственный университет имени 50-летия Кыргызской ССР, работал преподавателем в Ошском педагогическом институте, Кыргызском женском педагогическом институте имени В.Маяковского, старшим научным сотрудником, завсектором, заместителем директора, директором в Институте языка и литературы Академии наук Кыргызской ССР. Член Союза писателей СССР (1980).



С 1988 года являлся заведующим, профессором кафедры "Манасоведения и всемирной литературы" Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, где за время работы подготовил сотни специалистов.



Абдыкадыр Садыков является основоположником отечественной научной школы в области кыргызского литературоведения.



Под его научным руководством было подготовлено 37 кандидатов и 6 докторов. Им были опубликованы более 400 научных работ, около 100 из которых вышли в свет как книги. Абдыкадыр Садыков награжден государственными наградами СССР и КР.