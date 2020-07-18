В КазМинфине расследуют хищение средств, выделенных на борьбу с коронавирусом

06:18 19.07.2020

В стране выявлено 396 нарушений в сфере реализации лекарств за 11 дней.



Расширенное заседание Правительства с участием Главы государства, на котором подвели итоги полугодия не обошлось без "разбора полетов" в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции (КВИ), сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Дефицит необходимых лекарств на фоне стремительного роста количества заболевших создал серьезные риски для системы национальной безопасности страны.



Для одних болезнь – это невозможность найти нужные лекарства и потеря близких, для других – способ разбогатеть, нажиться на своих же соотечественниках. В социальных сетях стала распространяться информация о продаже в аптеках гуманитарной помощи, которую Казахстан получал в дни ЧП, а также сообщения о создании искусственного дефицита лекарств и их спекулятивной продаже по значительно завышенным ценам.



Естественно, такая ситуация не могла остаться без пристального внимания Главы государства.



Сейчас мы находимся на войне. Поэтому от каждого руководителя требуется максимальная эффективность в решении оперативных вопросов и поручений, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Четких решений и действий Президент потребовал и от правоохранительных структур. Контроль за оборотом лекарств и мед.изделий был возложен на Аппарат Совета Безопасности при координации Администрации Президента РК.



Незамедлительно по всей стране были начаты проверки деятельности фармацевтических организаций на предмет соблюдения требований Приказа Министра здравоохранения о предельных ценах для розничной реализации лекарственных средств.



Помимо завышения цен, сейчас выявляются и факты незаконной реализации лекарств - без регистрации, лицензии и иных разрешительных документов, в том числе через аптеки, интернет-ресурсы, социальные сети и мессенджеры.



За одиннадцать дней, с 5 по 16 июля, Службой экономических расследований Министерства финансов, МВД и Пограничной службой КНБ выявлены 396 правонарушений в сфере реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 76 из которых – подпадают под статьи Уголовного кодекса. В их числе и спекуляции частных лиц, в ряде случаев действующих в сговоре с сотрудниками аптечных сетей.



Все изъятые лекарственные средства передаются в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения с целью их дальнейшего использования при лечении пациентов.



В настоящее время Агентство по противодействию коррупции расследует три уголовных дела по фактам: хищения должностными лицами НАО "Фонд медицинского страхования" бюджетных денежных средств, незаконной реализации отдельными гражданами крупной партии медицинских масок, а также по факту попытки хищения бюджетных средств в особо крупном размере отдельными руководителями медицинских учреждений.



Службой экономических расследований Минфина расследуется уголовное дело по факту хищения путем мошенничества государственных денежных средств в особо крупном размере, выделенных на борьбу с коронавирусом.



Кроме того, по совместной инициативе Аппарата Совета Безопасности и Администрации Президента правоохранительные органы начали проверку целевого и рационального использования зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с КВИ.



Мероприятия по пресечению укрытия лекарственных средств, ценового сговора, перепродажи лекарств из гуманитарной помощи, либо похищенных из лечебных учреждений продолжаются.