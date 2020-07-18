Академия фигурного катания имени Дениса Тена открывается в Алматы. ГлавТренером сватают бабульку Тарасову

10:10 19.07.2020

Сегодня исполнилось два года со дня трагической гибели знаменитого казахстанского фигуриста.



К началу нового зимнего сезона в Алматы ожидается открытие Global Figure Skating - Академии фигурного катания имени прославленного казахстанского спортсмена, бронзового призера Олимпийских Игр, любимца всей страны и международного кумира Дениса Тена, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.



Министерство культуры и спорта РК совместно с управлением культуры и спорта Алматы и мамой Дениса - Оксаной Тен продолжают работать над инициативами по увековечению памяти одного из самых талантливых фигуристов мира, трагически погибшего два года назад - 19 июля 2018 года.



Академия Global Figure Skating - проект, разработанный лично Денисом Тен на основе многолетнего спортивного опыта и анализа состояния фигурного катания в Казахстане, будет открыта на базе одной из ледовых площадок в родном городе спортсмена - Алматы.



Академия фигурного катания имени Дениса Тена станет единым центром развития данного вида спорта в Казахстане. Деятельность Академии будет направлена на массовое развитие детского фигурного катания - одного из самых эстетических и элитных видов спорта. В Global Figure Skating будут привлечены лучшие мировые тренеры. В данный момент мама фигуриста Дениса Тен - Оксана Тен ведет переговоры с Татьяной Тарасовой и Фрэнком Кэроллом, который был личным тренером Дениса Тен, - говорится в сообщении.

По плану Министерства культуры и спорта РК, создание Академии фигурного катания придаст импульс развитию массового спорта в стране. Открытие такого центра в Алматы особенно актуально, так как на сегодняшний день именно здесь в государственных и частных секциях фигурным катанием занимаются более 5000 детей. С открытием Академии имени Дениса Тен дети получат возможность обучаться в одном центре. В ближайшее время будет представлена концепция и определены финансовые средства.



Рассматривается возможность создания в будущем аналогичной Академии и в столице Казахстана - Нур-Султане.



Напомним, сегодня исполнилось два года со дня трагической гибели знаменитого казахстанского фигуриста.