В отеле в центре Москва найдена загадочно мертвой известный сексолог-красотка Анна А. За...сь?

11:17 19.07.2020

СМИ: в центре Москвы найдена мертвой известный сексолог



фото тут -

https://www.mk.ru/incident/2020/07/18/smi-v-centre-moskvy-naydena-pogibshey-izvestnyy-seksolog.html



В отеле в центре Москвы обнаружено тело известного сексолога и психотерапевта Анны Амбарцумян, сообщает Telegram-канал 112. Что с ней произошло, остается загадкой.



СМИ: в центре Москвы найдена мертвой известный сексологфото: Соцсети

В номере Амбарцумян были найдены медикаменты. Поэтому не исключается версия отравления сексолога. Тем не менее, следствие рассматривает различные версии случившего.



Амбарцумян получила известность благодаря участию в различных телепередачах. Часто она давала и комментарии СМИ на тематику отношений между полами. Кроме того, она является крестной внучкой актрисы Алисы Фрейндлих. В Instagram Амбарцумян себя называла Королевой. Последняя ее запись значится три дня назад – она выложила фото со встречи с Аскольдом Запашным.



Кирилл Русаков