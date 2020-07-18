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За поджог Нантского собора (погибли уникальные витражи и орган) задержан мигрант
11:29 19.07.2020

Подозреваемого по делу о пожаре в соборе XV века во Франции задержали
Во французском городе Нант задержали подозреваемого по делу о пожаре, вспыхнувшем в соборе Святых Петра и Павла XV века. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Под стражу был взят 39-летний мигрант, который был добровольцем в соборе и должен был закрыть дверь на ключ 18 июля - в день пожара. Полиция отметила, что пока речь идет лишь о проверке, а мужчина был задержан для того, чтобы следователи могли оценить "противоречия в его расписании".

Возгорание в храме произошло около 7:30 по местному времени и было потушено вечером в тот же день. О пострадавших не сообщалось. Известно, что прокуратура не исключает версию намеренного поджога. В то же время следов взлома собора обнаружено не было.

Собор Петра и Павла был заложен в 1434 году и строился до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции - по высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.

Источник - РИА Новости
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