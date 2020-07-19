США против китайского Гонконга. Китай твердо ответит, если США пойдут дальше, - В.Пироженко

11:40 19.07.2020

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 19.07.2020



Отношения между США и КНР обостряются. Президент США Дональд Трамп 14 июля подписал закон о введении санкций в отношении китайских чиновников и компаний в ответ на "вмешательство" КНР в автономию Гонконга. Под "вмешательством" Белый дом и Конгресс США понимают наведение властями КНР порядка на собственной территории – ввод в действие закона КНР о национальной безопасности в САР Сянган (Гонконг) с целью прекращения там массовых беспорядков, поддержанных Вашингтоном.



Трамп подписал также указ о прекращении преференциального торгового статуса для Гонконга. "Теперь к Гонконгу будут относиться так же, как и к материковому Китаю... Никаких особых привилегий, никакого особого экономического режима и никакого экспорта чувствительных технологий", – заявил президент США.



Реагируя на демарш Белого дома, китайский МИД объявил о введении ответных санкций против американских политиков и чиновников. Одновременно МИД КНР призвал американскую сторону "воздержаться от выполнения этого акта и прекратить каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела Китая… Китай твердо ответит, если США пойдут дальше".



Кроме отмены льготного торгового статуса для Гонконга, Сенат США принял в мае закон, который может запретить многим китайским компаниям котировки на американских биржах. А с недавних пор в окружении Трампа рассматривается предложение о нанесении удара по гонконгской финансовой системе путем запрета Гонконгу скупать доллары США. Эксперты назвали это "ядерным вариантом", который перевернет мировые финансовые рынки.



Учитывая тесную взаимосвязь американской и китайской экономик, а также плотную интеграцию КНР в мировое разделение труда, санкционные меры Вашингтона будут иметь отрицательные последствия не только для КНР, но и для США. Вопрос в том, к какому ущербу для себя Америка готова.



В КНР не проявляют большого беспокойства по поводу санкций, подчеркивая, что процветание Гонконга во многом зависит от его особых отношений с материковой китайской экономикой, а не от иностранного капитала. Фрэнсис Луй, почетный профессор Гонконгского университета науки и технологии, говорит, что "США потеряли свое положение самого важного экспортного рынка для Гонконга три-четыре десятилетия назад". По данным администрации САР Гонконг, в 2019 году продукция местного производства, экспортируемая в США, составила менее 0,1 % от общей стоимости экспорта Гонконга.



Гонконгская фондовая биржа



Гонконгская фондовая биржа



Большинство инвестиций в Гонконге делают компании с материкового Китая, а не с Запада. Финансовый директор (аналог министра финансов) САР Гонконг Пол Чан Мо приводит в пример Гонконгскую биржу, где свыше половины из 2000 зарегистрированных компаний приходятся на материковый Китай; ими ежедневно заключается почти 80 % сделок на бирже.



Более того, принятый Сенатом США в мае закон, который может запретить многим китайским компаниям листинг на американских биржах, открывает новые возможности для Гонконгской биржи.



Так, впервые за 50-летнюю историю Гонконгская биржа в мае позволит компаниям с первичными листингами за рубежом, а также с акциями двойного класса быть включенными в базовый индекс Hang Seng index (HSI). Это решение принималось под китайские материковые компании, исключение которых из котировок на биржах в США дает им возможность прийти в Гонконг. Воспользоваться этой ситуацией готова 31 китайская компания, зарегистрированная в США, что может привлечь на Гонконгскую биржу до 557 млрд. долл. Среди них такие гиганты, как Alibaba, производитель телефонов Xiaomi, компания доставки продуктов питания Meituan, технологический гигант Baidu.



Маловероятно, что угроза США подорвать привязку гонконгского доллара к доллару США, ограничив возможность гонконгских банков покупать американскую валюту, будет осуществлена. На сегодня основой экономической стабильности Гонконга является финансовая система, основанная на взаимосвязанных валютных курсах гонконгского доллара и доллара США. Гонконгский доллар привязан к американскому с 1983 года и торгуется в узкой полосе от 7,75 до 7,85 гонконгских долларов за доллар США.



Воздействие финансовых санкций на отдельные финансовые и предпринимательские структуры Гонконга не нанесет им значительного ущерба. Если же целью санкций станет Гонконг в целом, как один из важнейших мировых финансовых центров, это может привести к разрушительным последствиям для мирового финансового рынка, и прежде всего рынка США.



В администрации Гонконга уже заявили, что на этот случай имеется план противодействия. Эксперты считают, что Гонконг способен защитить свою валюту, даже если Вашингтон заблокирует доступ банков Гонконга к доллару США. Материковый Китай имеет 440 млрд. долл. США в валютных резервах, что вдвое больше, чем вся денежная база САР Гонконг. Кроме того, Валютное управление (де-факто Центральный банк) САР Гонконг для пополнения долларовых резервов гонконгских банков может обратиться к Центральному банку КНР, который имеет самые большие в мире валютные резервы – около 3 трлн. долл. США.



Для США всеобъемлющие финансовые санкции против Гонконга обернутся подрывом доверия к финансовым активам, номинированным в долларах США, во всем мире. Такая цена санкций против КНР лишает их смысла.



В итоге меры по уничтожению привязанного обменного курса гонконгского доллара к доллару США, как сообщила 3 июля Global Times со ссылкой на Wall Street Journal, были исключены Белым домом из числа рассматриваемых санкций.



Спрос на гонконгский доллар, по данным американских экспертов, вырос в этом году и продолжает расти, что отражает неверие субъектов рынка в реализацию Вашингтоном самого жесткого варианта санкций.



Относительно перспектив политики США в гонконгском вопросе можно сделать три вывода.



Первое. Отказ Вашингтона от крайнего варианта санкций показывает весьма ограниченный арсенал средств давления США на КНР. Те санкции, которые Вашингтон может себе позволить, не нанесут ни Гонконгу, ни КНР серьезного ущерба.



Второе. В отношении политики администрации Трампа по "сдерживанию" Китая в США сложилось двухпартийное согласие. Поэтому неисключаемый приход к власти в ноябре демократов, скорее всего, не смягчит позицию Вашингтона по проблеме Гонконга и не приведет к разрядке американо-китайских отношений.



И третье. В Пекине устоялась точка зрения, согласно которой Китай должен избегать провоцирования США на конфронтацию, не бояться "нести неизбежные риски и издержки" в защите национальных интересов и "готовиться к долгосрочному китайско-американскому соперничеству", наращивая силу.