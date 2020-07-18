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В Санкт-Петербурге скончался бывший Кыргызстанский "акаевский" премьер-министр Николай Танаев
12:55 19.07.2020

19 июля 2020, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Скончался бывший премьер-министр Кыргызстана Николай Танаев

Скончался бывший премьер-министр Кыргызстана Николай Танаев. Об этом 24.kg сообщили близкие семьи.

По их данным, Николай Танаев болел. Ему было 74 года. После свержения Аскара Акаева его близкий соратник тоже покинул Кыргызстан. Николай Танаев жил в России, работал в структурах "Газпрома". Последние годы жил в Санкт-Петербурге.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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