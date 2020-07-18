Последний гвоздь... В Казахстане затевают очередную "кардинальную реформу" образования

13:17 19.07.2020

В Казахстане ожидаются кардинальные перемены в сфере образования МОН РК сообщили, что с 2021 года изменится система управления сферой образования.



С 2021 года в Казахстане изменится система управления сферой образования, сообщает zakon.kz.



Эффективность и качество образования во многом зависят от того, насколько правильно организована система управления образованием. То, как сегодня работают и взаимодействуют между собой районные, городские и областные органы образования, давно вызывает нарекания со стороны экспертов. Учитывая имеющиеся недостатки, принято решение менять ситуацию – со следующего года изменится система управления сферой образования, - написал глава Министерства образования и науки Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что по поручению Президента принят закон, согласно которому уже с 2021 года районные и городские отделы образования станут подконтрольны и подотчетны профильным областным управлениям. Соответственно управление и финансирование отделов образования городов и районов теперь переходят на областной уровень и областной бюджет. Таким образом, проблемы и нужды каждой школы и каждого детского сада перейдут под контроль области, сообщил министр.



Это критически важный для всего образования шаг. Теперь, когда сельской школе потребуется ремонт, и директор обратится за помощью в районный отдел образования, руководитель райоо подаст заявку не на имя акима района, а напрямую в областное управление образования. Напомню, сейчас районные и городские отделы образования (а значит, школы и сады) подчиняются районным акимам, соответственно их финансирование зависит от возможностей конкретного района или города. Новые меры помогут сократить путь от министерства образования и науки до каждой школы и детского сада, – пояснил Аймагамбетов.

К примеру, в одной только Костанайской области насчитывается 20 районов и городов и, соответственно, столько же акимов. В случае перехода отделов образования под контроль областного управления образования в 20 раз сократится количество центров принятия решений.



Но важно еще и то, что нововведения помогут выравнять условия в организациях образования, отметил глава МОН.



Не секрет, что в нашей стране, несмотря на единые нормативные правовые акты, единые госстандарты и требования, качество знаний учащихся отличается не только между регионами, но даже между районами одной области. Именно это показывают международные сравнительные исследования, разрыв в качестве образования достигает двух лет даже внутри одной области. Точно так же из-за разницы в финансировании и управлении отличается уровень подготовки школ к отопительному сезону, уровень обеспечения учебниками, предметными кабинетами, компьютерами или проведения ремонтных работ, – пишет министр.

Он привел еще один пример. В той же Костанайской области в районах, где имеются крупные товаропроизводители (Костанайский, Аулиекольский, Мендыгаринский районы), отчислений в бюджет больше. В то же время такие маленькие районы, как Алтынсаринский и Камыстинский не могут похвастаться тем же. Это соответственно сказывается на финансовом обеспечении сферы образования, на ремонтах, на обеспечении компьютерами и теми же учебниками.



Проблема в том, что из-за такой системы управления образованием страдает обратная связь, эффективная имплементация образовательной политики, и мы получаем диспропорции в финансировании, проблемы с ремонтом, аварийностью и кадрами. Нужно открыто сказать, что УО сегодня фактически не имеют влияния на школы и сады, которые управляются акиматами районов и городов. В их управлении только колледжи, 5-10 школ для одаренных детей и детей с особыми потребностями, детские дома, ПМПК. Однако теперь, когда школы и сады будут управляться из одного центра, будут комплексно решаться проблемы выравнивания и повышения финансирования. Это настоящий прорыв, который в скором времени сделает нашу систему гораздо эффективнее, – подчеркнул Аймагамбетов.

Еще одним новшеством станет назначение руководителей отделов образования не акимами районов и городов, а руководителем областного управления образования. При этом, согласно требованиям МОН, это должны быть кадры с практическими навыками и функционалом, люди, которые получили хороший опыт на нижестоящих руководящих должностях в той же системе образования. По словам министра, в последние годы участились факты назначения на эти должности лиц, не имеющих прямого отношения к сфере образования. Такая практика должна быть исключена, отметил он.



Не скрою, что имеются проблемы и по эффективности взаимодействия министерства и управлений образования. Это также связано с отсутствием административной и организационной подчиненности. МОН, в свою очередь, может влиять на сады, школы и колледжи только опосредованно – через ГОСО, учебные программы и НПА. Министерство не назначает руководителей управлений и отделов образования, не финансирует деятельность школ, садов, колледжей. При этом надо понимать, что при действующей организационно-финансовой системе эффективно руководить около 20 тысячами организаций из министерства пока невозможно. К этому можно прийти только после поэтапного введения подушевого финансирования, полной цифровизации процессов, бухгалтерии, закупок, введения органов корпоративного управления при организациях образования и других мер, – пишет глава МОН.

На этом этапе ведомство инициировало включение нормы по согласованию назначения руководителей областных управлений и городских/районных отделов образования с МОН, и передачу отделов образования в областные управления. Дальше ситуацию будут анализировать и предпринимать следующие шаги в этом направлении.



Убежден, что изменение системы управления и передача отделов образования со школами и садами на областной уровень, введение нормы о согласовании с МОН назначения и увольнения руководителей райгороо и управлений образования, формирование единых квалтребований и привлечение профессионалов-практиков в руководство городских, районных отделов и областных управлений образования, изменение системы назначения директоров, введение института их аттестации и ротации вкупе с изменением системы финансирования на персонифицированное и подушевое должно повысить эффективность всей системы образования, – резюмировал министр образования и науки.