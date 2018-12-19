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Что за "иностранные инвесторы" прихватизировали ташкентский парк имени Г.Гуляма?
17:00 19.07.2020

"ИНОСТРАННЫМ" ИНВЕСТОРОМ ПАРКА ИМЕНИ ГАФУРА ГУЛЯМА ОКАЗАЛАСЬ СИНГАПУРСКАЯ КОМПАНИЯ" С УЗБЕКСКИМ УЧРЕДИТЕЛЕМ

Ташкентское издание Uznews.uz выяснило интересные подробности об иностранной компании BMP Smart Decision Private Limited, которой хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев совершенно бесплатно, очевидно, на благотворительной основе, недавно передал городской парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма (в советское время - ПКИО "40 лет комсомола Узбекистана").

Как сообщили 7 июля в столичной администрации, во исполнение постановления президента "О мерах по реализации инвестиционной программы Узбекистана на 2019 год" № ПП-4067 19.12.2018, а также на основании распоряжения Кабмина № 670 от 9 августа 2019 года было принято решение хокима Ташкента о передаче парка культуры и отдыха имени Гафура Гуляма иностранной компании BMP Smart Decision Private Limited. Парк будет передан компании на 49 лет с инвестиционными обязательствами по модернизации и созданию современного парка, отвечающего мировым стандартам.

"Проект модернизации парка включает в себя замену старых аттракционов, установленных в 80-х годах, на новые, а также пополнение зеленой зоны новыми деревьями вдобавок к уже растущим в парке деревьям, прошедшим инвентаризацию Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Вход в парк после реконструкции будет, как и прежде, бесплатным", - сообщила пресс-служба хокимията.

Однако, согласно официальному сайту правительственного агентства Сингапура, компания BMP Smart Decision Private Limited была зарегистрирована в Сингапуре 13 февраля 2019 года. Основным видом деятельности компании является строительство объектов гражданского строительства (игровые комплексы, тематические парки развлечений), указывает Uznews.uz.

Исходя из регистрационных данных, учредителем этой компании является житель Яккасарайского района Ташкента Шерзод Халимов.

При этом компания открылась со стартовым капиталом в 1.000 сингапурских долларов (порядка $700), а в штате компании состоят всего двое человек.

Таким образом, очевидно, что президент Мирзиеев и его назначенец Джахонгир Артыкходжаев решили передать парк кому-то из "своих" людей для неизвестных целей (возможно, застройки).

Напомним, что в последние полтора года Шавкат Мирзиеев набрал у международных банков примерно полтора десятка миллиардов долларов "на реформы" и теперь использует эти средства ради собственного обогащения, вкладывая их через подставных лиц в строительство многоэтажных жилых комплексов и бизнес-центров.

Ставленники Мирзиеева, при его полном одобрении, безостановочно раздают застройщикам участки земли, в том числе занятые частными домами, городские парки, зеленые зоны, детские сады, школьные стадионы и спортплощадки. На их местах вырастают неизвестно кому принадлежащие "высотки", остающиеся пустыми, поскольку деньги зарабатываются не от продажи квартир, а от "распила" получаемых кредитов.

Источник - asiaterra.info
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